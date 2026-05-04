Arabia Saudí insiste en el fichaje de Raphinha y el FC Barcelona analiza su futuro

Mientras el FC Barcelona busca margen económico para reforzar el plantel, desde Arabia Saudí comienza a gestarse sólidamente una oferta de gran magnitud por Raphinha, uno de los futbolistas que hoy considera intocables el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.

Pese a que el brasileño renovó recientemente su vínculo con el conjunto culé hasta 2028 y es una pieza importante dentro del esquema táctico del entrenador, desde el club blaugrana ya saben que en las próximas semanas podría llegar una oferta significativa por la ficha del extremo.

Según Sky Sports, la propuesta rondaría los 90 millones de euros, una cifra que la dirigencia culé podría considerar factible en medio de su necesidad de equilibrar cuentas cara a la próxima temporada.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Raphinha is CONSIDERING a move away from FC Barcelona this summer. 😳



The Brazilian has shared his doubts about continuing his career with the club.



[@sport] pic.twitter.com/evn6JhfgGn — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) May 3, 2026

El papel clave de Pini Zahavi

Aunque no representa directamente al brasileño, Pini Zahavi, uno de los agentes con mayor influencia en el entorno azulgrana y con una relación cercana con el fútbol saudí, sería el encargado de llevar a cabo la operación que beneficie a ambas partes.

De acuerdo con lo difundido, Arabia estaría dispuesta a ofrecerle más de 30 millones de euros netos por temporada a Raphinha, una cifra que prácticamente triplica sus ingreso actuales en el conjunto catalán. Además, el contrato cinluiría una duración extensa y condiciones económicas muy difíciles de igualar en Europa.

Sin embargo, lo monetario no parecería ser el factor decisivo para el extremo en este momento. El futbolista azulgrana no tiene intención de salir del Barcelona este verano; atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos desde su llegada a LaLiga y se consolidó como uno de los capitanes del plantel, por lo que siente que todavía tiene cuentas pendientes en el club.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El brasileño está convencido de que el proyecto encabezado por Flick puede competir seriamente por la próxima UEFA Champions League, un desafío que hoy, tras la última eliminación ante el Atlético de Madrid, pesa más que cualquier propuesta económica.

En la dirigencia culé la prioridad sigue siendo concretar al menos una venta importante sin tocar la base del equipo. En esa línea, la intención inicial apunta a jugadores con menos protagonismo, pero si no aparecen ofertas convincentes, nombres como el de Raphinha inevitablemente volverán a la discusión. Por eso, la llegada de Zahavi a Barcelona en los próximos días, además de las renovaciones de Flick y Robert Lewandowski, podría abrir nuevas conversaciones, pese a la negativa del brasileño.

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