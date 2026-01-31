Arbeloa aclara los rumores sobre los intocables en el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid no se anduvo con rodeos al ser consultado por los intocables del plantel: "Entiendo los debates, pero quiero tener a los mejores dentro del campo. Cuantos más minutos puedan estar, mejor. Lo vimos ante el Villarreal con el gol de Mbappé en una gran jugada de Vinicius. Desequilibran cada partido y los aficionados querrán que sus jugadores estén en el campo. Están entre los 10 mejores y tienen mi confianza".

Además, analizó dos situaciones en particular: "Con Carvajal, mi objetivo principal es que pueda tener continuidad, algo más despacio de lo que iría yo. Que no recaiga, no solo con Carvajal. Pero poco a poco y con paciencia. La exigencia es máxima en cada partido. Le veo cada vez mejor y sabiendo que necesitamos tiempo para ver al Carva de su mejor nivel. Con Dani (Ceballos) igual. Sabemos sus cualidades, es un perfil necesario y seguro que será importante".

Alvaro Arbeloa Press Conference For Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

"Espero un Bernabéu que esté con el equipo. Siempre le pido su apoyo porque somos más fuertes. Nuestro objetivo es ganar el domingo y seguir peleando en Liga. Les necesitamos, como en el día del Mónaco, que estuvimos unidos", dijo sobre el clima que se espera en el estadio tras la derrota con el Benfica por la UEFA Champions League.

Sobre el Rayo Vallecano, el rival Merengue de turno, explicó: "Es un equipo incómodo, todo el mundo conoce la identidad del Rayo Vallecano. Queremos los tres puntos. Estamos trabajando para encontrar la constancia. Es tiempo para el trabajo". ¿Hubo mensaje al plantel tras la caída en Lisboa?: "Entiendo que quieras saberlo pero eso queda entre el grupo y yo", respondió sin rodeos.

El Real Madrid persigue al FC Barcelona con un punto de diferencia en LaLiga y buscará superarlo en esta jornada, aunque necesitará ganar y que el Elche le de una mano venciendo o empatando con el equipo de Hansi Flick.