Arbeloa analiza la última hora de la lesión de Kylian Mbappé

La temporada de Kylian Mbappé está siendo un relato intermitente. No por falta de talento ni de compromiso, sino por una rodilla que le ha obligado a convivir con paradas constantes. El patrón se ha repetido con frustrante regularidad: se pierde un partido, regresa para dos o tres, vuelve a caer; enlaza un mes compitiendo y, de pronto, otros dos encuentros en la grada. Una montaña rusa física que ha impedido ver continuidad en su rendimiento.

Esta última recaída, sin embargo, marca un punto de inflexión. En el entorno del jugador y del cuerpo técnico existe la sensación de que ha llegado el momento de frenar definitivamente y apostar por una recuperación completa, sin atajos ni calendarios forzados. El objetivo ya no es que vuelva cuanto antes, sino que vuelva bien.

Su técnico, Álvaro Arbeloa, fue claro al referirse a la situación: “Sabemos bien lo que sufre. Por eso, lo que queremos ahora es que se recupere de estos contratiempos y recupere todas sus capacidades en cuanto esté completamente recuperado físicamente”. "Es mejor no dar plazos". Un mensaje que invita a la prudencia y que deja entrever que el club priorizará la salud a medio y largo plazo.

Mbappé no es un futbolista cualquiera. Su explosividad, su capacidad para romper al espacio y su cambio de ritmo dependen directamente de su plenitud física. Una rodilla mermada no solo limita su impacto, también altera la planificación deportiva del equipo.

La decisión parece tomada: paciencia, tratamiento exhaustivo y regreso únicamente cuando las garantías sean totales. Porque el verdadero reto no es que vuelva a jugar; es que vuelva a ser el Mbappé que marca diferencias para el Real Madrid.