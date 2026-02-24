Arbeloa calienta la revancha del Real Madrid ante el Benfica en el Bernabéu

En la antesala de un nuevo cruce decisivo por Champions League en el Santiago Bernabéu, Álvaro Arbeloa transmitió confianza y ambición. El técnico aseguró que espera un equipo “muy parecido al de Lisboa”, en referencia al rendimiento mostrado en la ida, y remarcó que el objetivo es claro: ganar y avanzar.

El entrenador destacó el peso del estadio en este tipo de compromisos y anticipó un clima especial. “Nos jugamos mucho. Se suele decir que estos partidos son finales, y este lo será: el que gane, pasa”, deslizó. La consigna dentro del vestuario es concentrar toda la energía en el rendimiento colectivo, sin distracciones externas.

Prestianni y un mensaje a la UEFA

✊ "Es una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo".



🗣️ Arbeloa, antes del partido de Champions contra el Benfica. pic.twitter.com/Tu5xkkM4Zr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2026

Consultado por la sanción provisional a Prestianni, Arbeloa evitó profundizar en cuestiones internas, pero dejó una reflexión contundente. “No es algo que hayamos hablado en el vestuario. No nos corresponde a nosotros tomar decisiones”, aclaró. Sin embargo, apuntó directamente a la UEFA: “Tiene la oportunidad de dar un golpe contra el racismo”.

El entrenador recordó que el organismo europeo ha sostenido históricamente esa bandera y consideró que este tipo de situaciones representan una ocasión concreta para reafirmar ese compromiso con hechos.

Uno de los focos estuvo puesto en Vinicius Junior, protagonista habitual en este tipo de noches. Arbeloa fue claro: “Está muy bien, motivado y con muchas ganas”. Además de resaltar su nivel futbolístico, puso en valor su personalidad. “Tiene carácter, es un líder. Siempre ha demostrado valentía. Mañana saldrá a luchar y a demostrar que es uno de los mejores del mundo”.

El técnico también confirmó que Kylian Mbappé está disponible y preparado, destacando su compromiso y capacidad para resolver partidos en una acción aislada.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Benfica y el factor Mourinho

Sobre el rival, Arbeloa evitó confiarse ante la ausencia de José Mourinho en el banco del conjunto portugués. “No será la primera vez que sus equipos compiten sin él y siempre han rendido”, señaló. Espera un Benfica con ajustes respecto a la ida y capaz de exigir al máximo al Madrid.

Incluso hubo espacio para una breve mención al contexto general del fútbol español y al clásico rival, el FC Barcelona, en una temporada marcada por la exigencia constante. Pero el foco, insistió, está puesto únicamente en la Champions.

En el Bernabéu, todo está preparado para otra noche grande. Y el mensaje del entrenador es inequívoco: intensidad, carácter y ambición para seguir en carrera.

