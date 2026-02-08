Hoy por hoy no hay un futbolista en el mundo que se le acerque al nivel mostrado por Kylian Mbappé, jugador que marca goles cada fin de semana y que está llamado a ser una de las máximas figuras del Real Madrid en la historia.

Para muestra está que el francés llegó a las 23 anotaciones en 23 jornadas disputadas en la presente temporada de LaLiga, una marca reservada para muy pocos futbolistas merengues, entre los cuales se encuentra Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano o Hugo Sánchez, máximos referentes de cara al gol para esta institución.

A sabiendas de las comparaciones, Álvaro Arbeloa afirmó en conferencia de prensa, que si bien pareciera difícil igualar lo hecho por CR7 en su estadía en España, Mbappé puede seguirle los pasos y hasta obtener mejores números.

Mucha suerte tenerle. Es el mejor jugador del mundo ahora. Es algo que, como dije, parecía que lo de Cristiano era extraterrestre y a Kylian le queda un largo camino, pero tiene condiciones para seguir su estela. ¿Por qué no superarle? Si alguien puede, es Kylian. Álvaro Arbeloa

Hablando específicamente del partido disputado en Mestalla, el estratega español afirmó que vivió en carne propia la dificultad de visitar Valencia, pero lo hizo con mucho trabajo y seriedad para poder llevarse tres puntos a casa que son de vital importancia para ellos y sus objetivos.

Sí, sabíamos dónde veníamos. Eran tres victorias en 11 años y tuve la suerte de venir mucho a Mestalla como jugador. Sé la dificultad que tiene. Debíamos hacer un partido muy serio y somos justos vencedores. Álvaro Arbeloa

La escuadra madridista llegó a 57 unidades en esta temporada 2025/26, está a solo un punto del Futbol Club Barcelona y ahora tendrá que recibir a la Real Sociedad en búsqueda de no perder el paso para intentar superar a su archirrival.