Arbeloa confirma que Mbappé estará en la convocatoria para recibir al Levante

Álvaro Arbeloa compareció este mediodía ante los medios en la previa del encuentro que el Real Madrid disputará mañana ante el Levante, un partido marcado por la necesidad de reacción del equipo tras los últimos acontecimientos. El técnico blanco se mostró sereno, cercano y consciente del momento que atraviesa el club, apelando tanto a la responsabilidad del vestuario como al papel fundamental del Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé estará disponible

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup previews | NurPhoto/GettyImages

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Kylian Mbappé. Arbeloa despejó cualquier duda sobre el estado del francés y confirmó su presencia en la convocatoria: “Está mejor y va a estar en la convocatoria”, afirmó con rotundidad. Aunque no quiso entrar en detalles sobre si será titular o no, el entrenador dejó claro que contar con el delantero es una noticia positiva para el equipo en un partido que exige máxima concentración y contundencia ofensiva.

¿Abucheos en el Bernabéu?

El técnico también fue cuestionado por el ambiente que se espera en el Bernabéu y la posibilidad de que la afición muestre su descontento. Arbeloa se mostró comprensivo, lejos de cualquier reproche: “¿Que la afición nos abuchee mañana? Entiendo al Bernabéu. Entiendo que la afición esté dolida, pero les voy a pedir apoyo”. En ese sentido, apeló a la historia reciente del club para reforzar su mensaje: “Las grandes hazañas de este equipo se han conseguido con el apoyo del Bernabéu”, subrayó, consciente de que el respaldo del estadio puede ser determinante en momentos de dificultad.

Arbeloa destaca a Vinícius

Albacete Balompie V Real Madrid - Copa Del Rey Round Of 16 | Europa Press Sports/GettyImages

Otro foco de atención fue Vinícius Júnior, a quien Arbeloa defendió públicamente tras una semana especialmente exigente para el brasileño. El entrenador explicó el motivo de sus elogios recientes: “Cuando quise valorar el esfuerzo de Vini es porque sé de dónde venía, de la semana tan dura que había tenido y de los esfuerzos que había hecho”. Más allá del rendimiento futbolístico, el técnico destacó su actitud y liderazgo: “Ya no solo el mostrar esa disposición, sino cómo afrontó el partido. Fue un líder, eso es lo que necesito de Vinícius y eso es lo que quiero ver en él”.

🚨 ÁLVARO ARBELOA: "Cuando quise valorar el esfuerzo de Vini es porque sé de dónde venía, de la semana tan dura que había tenido y de los esfuerzos que había hecho. Ya no solo el mostrar esa disposición, sino como afrontó el partido. Fue un líder, eso es lo que necesito de… pic.twitter.com/Aq05DA2U3U — Naninho (@SrNaninho) January 16, 2026

Con un discurso firme pero empático, Arbeloa dejó claro que el equipo es consciente del contexto, de la exigencia del escudo y de la importancia del encuentro ante el Levante. El mensaje es claro: unión, compromiso y respuesta sobre el césped para volver a conectar con una afición que, como recordó el propio técnico, siempre ha sido clave en los momentos decisivos del Real Madrid.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP