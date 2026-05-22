Arbeloa confirma que no será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada

Era un secreto a voces, pero esta mañana se ha confirmado: Álvaro Arbeloa no será el entrenador del Real Madrid para la próxima temporada.

Esta mañana el técnico salmantino ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido que disputará el equipo blanco frente al Athletic Club por la 38ª jornada de LaLiga. A Arbeloa le han preguntado si ese encuentro es su adiós del Real Madrid.

“Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado el Madrid mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa. Es mi último partido esta temporada, no sé si el último de mi vida como técnico del Madrid, no lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo. Y pensando en ganar”, señaló.

Arbeloa, Real Madrid | Anadolu/GettyImages

“Quiero ver un gran partido, despedirnos de la afición, brindar una victoria. Es un gran esfuerzo, jugar el último partido en casa es especial. Hacer disfrutar al Bernabéu”, añadió el técnico sobre este último partido de la temporada 2026/27.

El paso de Arbeloa por el Madrid

Arbeloa se hizo cargo del banquillo del Real Madrid el pasado 12 de enero tras la destitución de Xabi Alonso. Su etapa ha sido breve y los resultados no le han acompañado. En estos meses, el conjunto blanco ha sumado 17 victorias, 2 empates y 8 derrotas, y no ha conseguido ganar ningún título.

Con Arbeloa, el Madrid fue eliminado de la Copa del Rey frente al Albacete y en Champions a manos del Bayern Múnich. En LaLiga, consiguió ponerse líder pero la alegría duró poco y fue cayendo hasta estar a 11 puntos del FC Barcelona.

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Pero más que por los resultados, la etapa de Arbeloa en el banquillo será recordada por los conflictos internos que se han ido sucediendo y que salieron a la luz en las últimas semanas.

Una noche de despedidas

Álvaro Arbeloa vivirá su último partido como entrenador del Real Madrid, pero no será el único adiós que habrá el sábado en el Santiago Bernabéu. El capitán Dani Carvajal también anunció que pone punto y final a su trayectoria como jugador en el conjunto blanco después de 13 temporadas y 27 títulos.

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