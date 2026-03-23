Arbeloa cuestiona la roja a Valverde en el triunfo ante el Atlético de Madrid

Luego del ajustado triunfo por 3-2 frente el Atlético de Madrid, Álvaro Arbeloa destacó la gran respuesta anímica de su equipo para defender el resultado y sostener la ventaja en los minutos finales del encuentro tras la expulsión de Federico Valverde que obligó al conjunto blanco a redoblar esfuerzos con un jugador menos en cancha.

Arbeloa remarcó que sus jugadores demostraron "mentalidad y caracter", valores que considera fundamentales en la lucha por el campeonato de LaLiga y de cara a los próximos compromisos internacionales.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

La polémica expulsión de Valverde

El técnico fue claro al expresar su disconformidad con la resolución del árbitro tras la entrada del uruguayo sobre Álex Baena; desde su punto de vista, no considera que la acción haya sido merecedora de expulsión o que haya existido intención de hacer daño en la disputa de la pelota.

Según reveló Arbeloa en conferencia de prensa, el árbitro Munuera Montero le explicó que sancionó la acción por "fuerza excesiva", tal y como denotó en el informe disciplinario. Pese a tener una visión diferente de la jugada, valoró el gesto del referí de acercarse a dialogar y dar las correspondientes explicaciones.

🔊 "Va por detrás, no juega balón y la única intención es derribarlo"



💭 "Has jugado al fútbol. La vas a ver luego..."



El intercambio de opiniones entre Munuera Montero y Arbeloa después de la expulsión de Valverde #LALIGA pic.twitter.com/FJFKluy4oI — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 22, 2026

Si bien la roja a Valverde condicionó el tramo final del encuentro y obligó al Real Madrid a reordenarse en campo, el entrenador blanco destacó el compromiso colectivo de sus jugadores para sostener la victoria parcial hasta el cierre del encuentro y subrayó que este tipo de circunstancias fortalecen al grupo, especialmente en partidos de alta exigencia como un derbi.

Más allá del resultado, Arbeloa considera que el equipo está en buena posición en la competencia por el título de LaLiga y sin margen para relajarse en un trayecto que se vuelve cada vez más exigente. “El objetivo está cumplido en este partido, pero queda mucho camino por recorrer”, finalizó.

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