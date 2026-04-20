Arbeloa deja atrás la Champions y exige al Real Madrid un cierre perfecto en LaLiga

En la previa del cruce entre el Real Madrid y el Alavés, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga -debido a la reprogramación del calendario vinculada a la final de la Copa del rey -, Álvaro Arbelo habló en conferencia de prensa y dejó en claro que el quipo ya dio vuelta la página tras la reciente eliminación de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich.

La obligación de ganar siempre

Real Madrid v Girona - La Liga | Anadolu/GettyImages

El entrenador del merengue aseguró que el objetivo es cerrar la temporada con la mayor cantidad posible de victorias y que "hay que centrarse en lo que viene".

Arbeloa fue contundente al referirse a la exigencia que implica dirigir al club y reconoció que el equipo arrastra una racha sin títulos que no está a la altura de su historia: “Ni siquiera ganar alcanza, siempre hay que ir por más”, expresó, subrayando la mentalidad competitiva que caracteriza al club.

El entrenador blanco planteó como una prioridad ganar los siete encuentros que restan en LaLiga y, más allá del contexto irregular, considera que el equipo tiene margen de mejora, especialmente ante rivales de menor jerarquía, donde en los últimos meses dejaron escapar puntos importantes.

Su futuro está en segundo plano

🚨 CONFIRMED: Jose Mourinho would LOVE to return to Real Madrid. @La_SER pic.twitter.com/0z7TrAgPQe — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 20, 2026

Consultado sobre su continuidad, Arbeloa fue tajante y evitó entrar en especulaciones, aunque aseguró que tiene un diálogo constante con la dirigencia merengue pero que su prioridad absoluta es el presente inmediato del equipo. “No me preocupa mi futuro, sino el partido de mañana”, afirmó. De esta manera, cualquier decisión en torno a su futuro a corto plazo queda en manos del club.

Para finalizar, el técnico se refirió a su vínculo con los jugadores y descartó una relación de exceso de confianza, pero destacó el respeto mutuo y el buen clima interno en el vesturio; incluso en momentos adversos en el rendimiento colectivo. Para Arbeloa, ese equilibrio entre la cercanía y la exigencia es clave para sostener la competitividad de un plantel que necesita reaccionar en el cierre de la temporada si apunta a lograr un título.

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