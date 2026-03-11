Arbeloa elogia a Valverde y a Courtois tras la goleada del Real Madrid sobre el Manchester City

El Real Madrid ha dado un verdadero golpe de autoridad ante el Manchester City, propinándoles un 3-0 que inclinan la balanza en favor de los dirigidos por Álvaro Arbeloa, dejando sobre las cuerdas a Pep Guardiola, que el día de hoy no pudo hacer nada para rescatar a los suyos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Álvaro Arbelo elogió de gran manera a Federico Valverde, quien logró el primer hat trick de su carrera, ante uno de los clubes más poderosos del mundo en la actualidad.

También habló de Courtois y dejó muy en claro que el triunfo no fue casualidad. Que fue resultado de un gran trabajo colectivo, y que, aunque la diferencia es importante, su equipo no puede confiarse de cara al duelo de vuelta. ''Somos el auténtico Madrid'', sentenció, orgulloso de lo mostrado por sus jugadores el día de hoy.

Cronología de una goleada inesperada

La fiesta comenzó al minuto 21, cuando el Real Madrid abrió el marcador. Federico Valverde marcó el 1-0 tras una asistencia del portero Thibaut Courtois, adelantando al conjunto blanco en el inicio del encuentro.

El segundo golpe llegó al minuto 28. Nuevamente apareció Valverde, quien firmó su doblete para el 2-0, esta vez después de recibir una asistencia de Vinicius Junior.

Antes del descanso cayó el tercer tanto. Al minuto 43, Valverde completó su gran actuación con su tercer gol de la noche, marcando el 3-0 para el Real Madrid tras una asistencia de Brahim Díaz. Con ese marcador, ambos equipos se fueron al medio tiempo.

Para la segunda mitad comenzaron los ajustes. Al minuto 47, el Manchester City realizó su primer cambio con la entrada de Tijani Reijnders por Savinho. En ese mismo minuto, el Real Madrid sustituyó a Ferland Mendy por Francisco García, debido a una lesión poco alentadora, según las palabras de Álvaro Arbeloa al término del compromiso.

Al 58, el portero Gianluigi Donnarumma recibió tarjeta amarilla. Un minuto después, al 59, Vinicius Junior falló un penal para el Real Madrid, perdiendo la oportunidad de ampliar la ventaja.

Los cambios continuaron. Al minuto 70 ingresaron Eduardo Camavinga por Arda Güler en el Real Madrid y Rayan Cherki por Antoine Semenyo en el Manchester City. Un minuto más tarde entró Rayan Ait-Nouri por Bernardo Silva.

Al 77, el Real Madrid hizo dos modificaciones más: Manuel Ángel por Thiago Pitarch y Franco Mastantuono por Brahim Díaz.

Al minuto 83, Ait-Nouri fue amonestado y el Manchester City cambió a Erling Haaland por Omar Marmoush. Finalmente, al 84, Dani Carvajal entró por Trent Alexander-Arnold. El encuentro concluyó al 90+5, con triunfo del Real Madrid por 3-0. Una ventaja importante, mas no definitiva en la llave de octavos de final por la UEFA Champions League.

