Arbeloa empieza a sentir la presión del vestuario del Real Madrid

Para Álvaro Arbeloa ha de ser un desafío monumental pararse frente al vestuario del Real Madrid para conducir al primer equipo Merengue. Según informaciones recientes, no estaría dándose del todo bien para él y las aspiraciones de la Casa Blanca.

La caída ante el Albacete y la derrota frente al Benfica en Lisboa han calado profundo y han despertado cuestionamientos para con el entrenador, generando estupor en la decisión de, por ejemplo, no darle minutos a Dani Ceballos en el encuentro en el Estadio Da Luz, según informó la Cadena SER.



Además, el perfil de los canteranos que han subido al primer equipo también sorprendió puertas adentro del vestidor madridista.

Real Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El entrenador, posterior al partido contra el Rayo Vallecano, demoró más de lo normal en salir a dar la rueda de prensa, y al enfrentar a los medios se lo vio particularmente alterado. Nada de esto es casualidad, ya que la prensa española confirma que el clima en el vestuario luego del encuentro contra los de Vallecas estuvo lejos de ser de jolgorio y alegría.

El periodista Antón Meana, en El Larguero, dijo: "Los jugadores viven como si les entrenara el técnico del Castilla, como si Arbeloa fuera el entrenador del filial de manera interina. Arbeloa está siendo muy cercano con los futbolistas, tanto que para algunos se pasa".

"Ellos (los jugadores) saben que algunas decisiones de Xabi Alonso generaban mucho ruido interno, ellos lo vivían y eran cómplices de ello, y ahora cuando ven alineaciones y cambios, no voy a decir que sonríen... pero casi", agregó Meana, dando detalles íntimos de lo que sucede tras bambalinas en el Bernabéu.

🚨‼️@AntonMeana sobre el vestuario del @RealMadrid



😳 SORPRENDIÓ al grupo que Ceballos no jugase contra el Benfica y se lo dijeron a Arbeloa



▪️ Se retrasó la rueda de prensa contra el Rayo por DISCREPANCIAS con el entrenador



👉 "Viven como si les entrenase un técnico interino" pic.twitter.com/h9EJfgMfFe — El Larguero (@ellarguero) February 3, 2026

Por lo pronto, el Real Madrid sabe que no tiene LaLiga perdida pero tiene que seguir ganando en el torneo doméstico para no perderle el tren al FC Barcelona, que está puntero a una unidad de distancia.