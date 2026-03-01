El sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League arrojó grandes enfrentamientos, pero uno se lleva todos los flashes: Real Madrid vs Manchester City. La ida se jugará el miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu, mientras que se definirá el martes 17 en el Etihad Stadium.

"Será un duelo apasionante. Es una eliminatoria que a los madridistas y el Bernabéu les gusta mucho. Cuando llegue el momento, lo prepararemos al máximo", explicó Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Getafe por LaLiga.

Sobre la necesidad de contar con Kylian Mbappé para esta serie, el entrenador Merengue fue contundente: "Vamos a ir día a día. Es una cosa de ver cómo se va encontrando. Ahora mismo es mejor no dar plazos, queremos ver sus sensaciones y en función de eso iremos decidiendo".

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

"Estamos bien, con muchas ganas, sabiendo la dificultad de un equipo entrenado por un gran entrenador que sabe sacar lo mejor de su equipo. Estamos muy concentrados y con muchas ganas. Hace jugar a los equipos muy a su estilo. A pesar de no tener mucho balón, sus equipos defienden muy bien. Está muy trabajado y es lo que mejor se puede decir de un entrenador", puntualizó sobre el Getafe de Bordalás, su próximo rival de liga.

Al respecto del once inicial para el encuentro venidero, aclaró: "Es más fácil crear un bloque y a partir de ahí, sumar jugadores. No hemos tenido ese tiempo de pretemporada, incluso días de trabajo. Está habiendo un gran rendimiento por parte de esos jugadores y se están ganando un sitio".

"Siempre que puedo ver todos los partidos de todos los equipos, lo hago. Son muchos y lo que más tiempo nos lleva son los nuestros", respondió al ser consultado si mira los partidos del FC Barcelona, el rival directo en la lucha por el título local.