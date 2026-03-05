Arbeloa enfrenta las críticas y defiende al Real Madrid antes del cruce ante el Celta de Vigo

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció en conferencia de prensa en la ciudad deportiva de Ciudad Real Madrid en la antesala del duelo ante el Celta de Vigo por LaLiga. El técnico fue claro al anticipar un encuentro complejo en el estadio de Estadio Municipal de Balaídos.

“Sabemos que no será nada fácil. El Celta está bien trabajado, juega con mucha confianza y viene de ganar mostrando un buen nivel”, explicó el entrenador, que también remarcó el ambiente que suele vivirse en Vigo. Para el Madrid, el partido llega en un momento delicado, justo antes de un calendario exigente que incluye compromisos clave, entre ellos un duelo ante el Manchester City y el clásico madrileño.

El bajón del equipo y la reacción esperada

Las recientes derrotas en liga generaron cuestionamientos alrededor del equipo, pero Arbeloa evitó dramatizar la situación. Según explicó, en un club como el Real Madrid cada caída se vive con intensidad, aunque la prioridad ahora es recuperar sensaciones.

“Somos conscientes de que el equipo puede jugar mejor, pero tengo plena confianza en la plantilla”, afirmó el técnico. También subrayó que el grupo debe enfocarse exclusivamente en el próximo partido y dejar atrás los tropiezos recientes.

Para el entrenador, el desafío pasa por encontrar regularidad en una temporada marcada por la seguidilla de encuentros. “Hemos tenido casi más partidos que entrenamientos. Eso hace más difícil el trabajo táctico y el acoplamiento”, señaló.

La situación de Mbappé y varias bajas

Uno de los temas más consultados fue el estado de Kylian Mbappé. Arbeloa explicó que mantiene contacto diario con el delantero francés y que el club sigue de cerca su evolución. “Sabemos lo que le pasa y vamos evaluando día a día cómo se siente. Cada jornada está mejor”, comentó.

El técnico también confirmó que el equipo afrontará el encuentro con varias ausencias. Entre ellas, el defensor David Alaba, quien no llegará a tiempo para el partido. En cambio, existe la posibilidad de que Raúl Asencio pueda estar disponible.

Ante el contexto adverso, Arbeloa aseguró que el club debe responder con carácter. “Cuando todo va bien es fácil vestir esta camiseta. El verdadero desafío es hacerlo en momentos como este”, señaló. También pidió paciencia con los futbolistas jóvenes, como Dean Huijsen y Franco Mastantuono, recordando que jugar en el Real Madrid implica una presión única.

Por último, el entrenador asumió responsabilidades sobre la escasa participación de Brahim Díaz. “Está jugando menos de lo que merece y es responsabilidad mía. Entrena muy bien y sé que puedo sacarle mucho más rendimiento”, concluyó.

