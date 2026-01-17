Arbeloa estalla tras los pitos en el Bernabéu: “No quieren al Real Madrid”

El Real Madrid venció 2-0 al Levante este sábado 17 de enero, en duelo correspondiente a la jornada 20 de LaLiga. Aunque el triunfo aportó algo de calma en el entorno merengue tras una semana especialmente complicada, el malestar de un amplio sector de la afición se hizo evidente en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde el calentamiento, los futbolistas del conjunto blanco fueron silbados y abucheados, consecuencia de la reciente derrota en la Supercopa de España y la eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete.

Uno de los focos principales de las críticas por parte de la afición fue el brasileño Vinicius Junior, quien ha estado en el centro de la polémica durante la presente campaña debido a su irregular rendimiento, sus desencuentros con Xabi Alonso y la falta de avances en la renovación de su contrato. Ante este clima de tensión, Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, se pronunció sobre los abucheos que recibió la plantilla merengue este sábado en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En primera instancia, el técnico de 43 años subrayó que respeta las reacciones de la afición y señaló que este tipo de exigencia puede convertirse en un estímulo positivo para que sus futbolistas eleven su nivel. En cuanto al caso específico de Vinicius Junior, Álvaro Arbeloa fue claro y expresó lo siguiente:

Lo único que voy a hacer es sacar al mejor Vinicius. Voy a hacer que sus compañeros lo busquen. Representa muy bien al Madrid, encara, se atreve, destaca. Estoy orgulloso de ser su entrenador. Nos va a dar muchos títulos, como ya lo ha hecho (...) No veníamos de una semana buena y el público tiene derecho a mostrar su enfado. Ahora tengo que ganar como entrenador y los pitos son para mí primero porque soy el entrenador Arbeloa

Real Madrid V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sin embargo, el técnico español elevó el tono cuando fue cuestionado por los abucheos dirigidos a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Arbeloa fue tajante y acusó a quienes silbaron al directivo de “no querer al Real Madrid”, dejando clara su postura en defensa de la actual dirigencia.

Yo sé de dónde vienen los pitos y las campañas. Los pitos vienen de gente que no quiere al Real Madrid. Para mí es una suerte tener a un presidente que es la persona más importante de la historia de este club junto a Santiago Bernabéu. Lo ha ganado todo y sé de dónde vienen los pitos Arbeloa

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó los 48 puntos y se colocó a solo una unidad del Barcelona, aunque el conjunto blaugrana aún tiene un partido pendiente este domingo frente a la Real Sociedad. Por su parte, los merengues volverán a la actividad el martes 20 de enero, cuando enfrenten al AS Mónaco en un duelo correspondiente a la Liga de Campeones de la UEFA.