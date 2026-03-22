El Real Madrid consiguió sacar un resultado por demás importante en la carrera por hacerse del título en LaLiga y es que derrotó tres goles por dos al Atlético de Madrid en esta Jornada 29 de la temporada 2025/26, con lo que recortó puntos al Futbol Club Barcelona quien hoy marcha como líder del campeonato.

Esta victoria significó el quinto triunfo consecutivo de Álvaro Arbeloa y los suyos en todas las competencias, además de servir para sentar un precedente en el que ya ha logrado derrotar a Pep Guardiola y a José Mourinho en Champions League y ahora a Diego Simeone en la máxima categoría del futbol español.

Este provocó que el estratega se fuera emocionado del encuentro, más al saber que el Atleti no era un rival nada sencillo, a tal grado de tener que remontar en dos ocasiones el marcador para poderse llevar los puntos.

Contento. Hicimos lo que teníamos que hacer: ganar. Uno más y a seguir. Está claro que no ha sido fácil, porque teníamos un equipazo enfrente, que nos lo ha puesto difícil, hemos tenido que demostrar una mentalidad muy fuerte. Álvaro Arbeloa

Sin lugar a dudas el jugador del partido fue Vinicius Junior, quien con un golazo le dio la victoria a los merengues, situación que fue bien vista por el estratega español, quien sabe a la perfección que el brasileño ha logrado marcar once goles en 16 apariciones desde que llegó al banquillo.

Otro partidazo de Vinicius Junior, mostró valentía, deseo, carácter e hizo un golazo espectacular que nos ha dado la victoria. Demostró su talento, su fuerza. Tenemos suerte de tenerlo. Álvaro Arbeloa

El Real Madrid volverá a jugar el próximo sábado 4 de abril cuando visite al Mallorca en el Estadio de Son Moix.