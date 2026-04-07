El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció en la conferencia de prensa tras el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el cuadro merengue y el Bayern Múnich.

El primer episodio finalizó con ventaja para los bávaros con triunfo 1-2 en su visita en el Bernabéu con anotaciones de Harry Kane y Luis Díaz, además del descuento de Kylian Mbappé.

Sobre el cuestionamiento de si el cuadro blanco podrá ganar en el Allianz Arena el estratega dijo lo siguiente:

🚨 Álvaro Arbeloa: “Real Madrid can win in ANY stadium in the world. We have hope”. pic.twitter.com/P7fozfjC6g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Bueno, estamos vivos. Está claro. A un gol de empatar la eliminatoria. Somos capaces de ganar en cualquier campo y lo hemos demostrado con las ocasiones que hemos tenido. El rival no iba a ser nada fácil Álvaro Arbeloa.

La conversación con Vinícius Júnior en pleno partido

Arbeloa charló con Vinícius al 70' | NurPhoto/GettyImages

“Que un gol nos mantenía en la eliminatoria, que no había que volverse locos. Porque incluso con 1-2, hemos tenido momentos de arriesgar demasiado, porque el 1-3 hubiese complicado todo muchísimo más. Ahora estamos vivos y con mucha esperanza de hacer un gran partido allí, porque el Real Madrid puede ganar en cualquier campo”, aseguró.

Arbeloa le achacó a los errores que cometieron de perder el balón y recibir dos tantos a su derrota. Además, confia en la remontada.

“La segunda parte con un poco más de suerte la habríamos evitado. Tuvimos dos errores en pérdidas que habíamos hablado a evitar, contra estos rivales lo pagas. Este gol nos da esperanzas. Si un equipo puede ganar en Múnich es el Madrid”, apuntó.

“A mis jugadores. Con 1-2 a veces el ansia por empatar hay que tener un poco más la cabeza fría, pero admiro la ambición de mis jugadores. Tengo confianza en ir allí y poder ganar”, dijo.

Sobre el desempeño de Kylian Mbappé

Mbappé se mantiene como líder de goleo en LaLiga y Champions League | David Ramos - UEFA/GettyImages

“Muy comprometido, siendo una amenaza constante, este es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días”, mencionó.

Arbeloa critica al arbitraje por posible expulsión

El entrenador del conjunto merengue criticó al arbitraje tras considerar que el silbante tuvo que haber expulsado a Jonathan Tah tras una entrada sobre Kylian Mbappé.

"No sé qué ha visto el árbitro, pero tampoco qué vio en esa jugada que era roja por la entrada a Mbappé", declaró Arbeloa.