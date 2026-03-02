Arbeloa no baja los brazos tras la caída del Real Madrid ante el Getafe: “Nos quedan 36 puntos en juego”

El Real Madrid atraviesa una campaña marcada por la irregularidad. Este lunes 2 de marzo, el conjunto merengue cayó ante el Getafe y quedó a cuatro puntos del Barcelona en la pelea por el título de LaLiga. A este revés se suma la eliminación frente al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, un golpe que profundiza las dudas en torno al equipo.

Tras el tropiezo ante los Azulones, la afición en el Estadio Santiago Bernabéu no ocultó su descontento y despidió a los suyos entre abucheos, reflejo del malestar por el momento que atraviesa el cuadro blanco.

En conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa, técnico del Madrid, aseguró que su equipo hizo méritos suficientes para obtener un mejor resultado ante el Getafe, ya que generó las ocasiones más claras del encuentro. No obstante, reconoció que en el futbol los partidos no se ganan por merecimientos, sino por eficacia en las áreas.

Sobre la carrera por el título frente al FC Barcelona, Arbeloa llamó a la calma y subrayó que aún queda mucho campeonato por disputarse. El técnico reconoció que el panorama actual no es el más favorable para su equipo, pero insistió en que todavía hay muchos puntos en juego y margen suficiente para mantenerse en la pelea..

Nos quedan 36 puntos y nuestro objetivo es sumarlos. Sé que las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando se pierde así. Pero hay un partido muy difícil en Vigo. Pero yo, al esfuerzo de mis jugadores, no le voy a poner un pero. Que es responsabilidad mía, por supuesto que sí Álvaro Arbeloa

Real Madrid v Getafe - La Liga | Anadolu/GettyImages

El técnico español reconoció que cuenta con una plantilla de gran calidad y recordó que varios futbolistas están cerca de recuperarse, por lo que confía en que el equipo mejorará su rendimiento en las próximas jornadas. Señaló que el principal objetivo es corregir errores y ofrecer una mejor versión dentro del campo.

Asimismo, afirmó que entiende las críticas hacia el equipo, aunque consideró que, incluso en partidos donde el desempeño no ha sido el mejor, han generado lo suficiente como para marcar. Destacó que el rival anotó un gran gol y admitió que a su equipo le faltó contundencia para capitalizar las ocasiones creadas.