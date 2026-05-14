Arbeloa no se quedó callado y negó haberle dicho a Mbappé que es el cuarto delantero del Real Madrid

De mal en peor la situación en el Real Madrid. Las polémicas fuera del terreno se van acumulando semana a semana, día a día.



Tras la victoria sobre el Real Oviedo, en un partido totalmente intrascendente para ambos, Mbappé se despachó asegurando que el entrenador le había dicho que era el cuarto delantero del equipo y que por tal razón no iba a ser titular.

Pero luego, en rueda de prensa, Arbeloa negó categóricamente haberle dicho tal cosa: "“No le dije a Mbappé que es el cuarto delantero. Probablemente no me entendió. ¿Cómo podría decir eso? No sé qué decir".



Y continuó: "Mientras este en esta silla, yo voy a decidir quién y quién no juega en el Real Madrid. Gonzalo se merecía el premio. Me da igual como se llame el jugador. Si no le parece bien, que espere al siguiente entrenador".

🚨 ARBELOA DESMIENTE A MBAPPÉ 🚨



“NO le dije a Mbappé que es el cuarto delantero. Probablemente no me entendió. ¿Cómo podría decir eso? No sé qué decir” https://t.co/K0mu72ZiyJ pic.twitter.com/iqxeZbkoOa — Madrid Sports (@MadridSports_) May 14, 2026

Todo parece indicar que son los últimos momentos de Arbeloa al frente del Madrid. Los últimos trascendidos aseguran que José Mourinho será el próximo entrenador de la Casa Blanca, en lo que representaría su retorno al club.



La temporada del Real Madrid, una de las más complejas de su historia, no para de complicarse. Tras la llegada de Xabi Alonso, y su pronta salida, Arbeloa tomó el control con toda la ilusión.

Tras una sorpresiva eliminación de la Copa del Rey, a manos del débil Albacete, las cosas empezaron a mejorar y hasta superaron de gran forma al Manchester City en octavos de final de la Champions.



Pero, tras caer ante el Bayern Múnich en cuartos de final, todo se vino abajo. Derrotas en LaLiga, problemas internos y más.



Sin dudas, lo mejor que le puede pasar a los madridistas es que termine la temporada y ya pensar en lo que viene.