Arbeloa respaldó a Florentino Pérez en medio de la polémica en el Real Madrid

En la previa del partido ante el Real Oviedo por LaLiga, Álvaro Arbeloa dejó una de las declaraciones más resonantes de las últimas semanas dentro del entorno del Real Madrid; si bien evitó profundizar sobre la conferencia de prensa del presidente Florentino Pérez, dejó en claro que comparte gran parte de su postura institucional.

“El madridismo siempre va a defender los intereses del club”, expresó el técnico, que además aseguró que el equipo recibe un trato distinto respecto a otras instituciones del fútbol europe. En ese sentido, remarcó que la exigencia y la presión forman parte de la identidad del club.

🚨🔥 Álvaro Arbeloa: “Florentino Pérez said we were robbed of La Liga titles? Of course, we all know what happened these years”. pic.twitter.com/zstO5jpCM1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Su postura sobre el Caso Negreira

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando Arbeloa fue consultado sobre las palabras de Florentino relacionadas con las "ligas robadas". Lejos de esquivar el tema, el entrenador sostuvo que existe una preocupación generalizada dentro del madridismo por tod lo vinculado al Caso Negreira.

“Todos sabemos lo que pasó durante años”, señaló, en referencia a la investigación que involucra al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Además, Arbeloa consideró que sería importante que la situación se resuelva cuanto antes para darle transparencia al fútbol español.

El futuro del banco y la posible llegada de Mourinho

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El técnico español también fue consultado sobre su continuidad y los rumores que vinculan a José Mourinho con el Real Madrid. Aunque evitó dar precisiones, dejó en claro que hoy su prioridad está puesta exclusivamente en el cierre de la temporada.

“No pienso en mí, pienso en lo mejor para el Madrid”, afirmó.

Pese a las críticas que recibió el equipo durante la temporada, Arbeloa rechazó que el club atraviese una crisis profunda. Además, destacó la capacidad del presidente para reconstruir proyectos exitosos en momentos complejos: “Si hay alguien capaz de darle la vuelta a esta situación es Florentino”, sentenció.

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