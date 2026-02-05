Arbeloa se queda sin margen y podría abandonar el Real Madrid si no consigue un título

El Real Madrid tuvo un enero inusualmente silencioso en fichajes, algo habitual en el club cuando no detecta una oportunidad clara. La única novedad fuerte fue en el banquillo: Xabi Alonso salió y Álvaro Arbeloa tomó el mando tras su etapa en el Castilla. Además, Endrick se marchó cedido al Lyon hasta final de temporada, buscando los minutos que no encontraba en el Bernabéu.

Sin embargo, el verdadero terremoto está guardado para el verano: el club tendrá que definir si mantiene su proyecto actual o si hace cambios profundos para corregir una temporada irregular.

La gran discusión en Madrid gira alrededor de la convivencia futbolística entre Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham. Aunque el talento es incuestionable, el equipo no ha logrado sostener un rendimiento sólido durante largos tramos. Por momentos brilló, especialmente en partidos grandes, pero con demasiada frecuencia se vio un once descompensado, como si el entrenador de turno estuviera obligado a “hacer entrar con calzador” a sus figuras.

Arbeloa se juega el cargo: sin títulos, podría salir

En Valdebebas lo tienen claro: si el Madrid no gana trofeos, la continuidad de Arbeloa quedará seriamente comprometida. Su llegada fue rápida y en un contexto incómodo, con presión máxima y poco margen para construir. En la dirigencia no hay consenso sobre un reemplazante, aunque siempre aparecen nombres pesados como Jürgen Klopp o Zinedine Zidane.

Klopp seduce por impacto, pero también genera dudas: exigiría un nivel de control poco habitual en la estructura del Madrid, donde el poder deportivo suele estar más repartido.

Más allá del debate ofensivo, la reconstrucción más urgente parece estar atrás. David Alaba se marchará y hay incertidumbre con Antonio Rüdiger, mientras que el club busca un central capaz de sostener la zaga durante una década. Ibrahima Konaté vuelve a escena, siempre que baje sus exigencias económicas, y también aparecen nombres como Lukeba o Schlotterbeck.

En el mediocampo, la herida sigue abierta: el Madrid aún no reemplazó con éxito el vacío que dejaron Toni Kroos y Luka Modric. Vitinha es el favorito, aunque sacarlo del PSG parece una misión casi imposible. Por eso se analizan alternativas como Fabián Ruiz o perfiles jóvenes como Kees Smit.

Endrick, Nico Paz y una posible limpieza

El plan con Endrick es claro: el club quiere recuperarlo en junio, seducido por su gran nivel en el Lyon. También crece la idea de repescar a Nico Paz desde el Como, un perfil creativo que el equipo extraña. Pero para que entren, alguien deberá salir: Mendy, Ceballos, Fran García o Brahim Díaz aparecen como nombres con chances de ser transferidos, mientras Rodrygo también podría quedar en el centro del debate.

El Madrid se encamina hacia un verano decisivo: si no hay títulos, no solo se tocará la plantilla, también el banquillo.

