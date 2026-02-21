Arbeloa tras caer ante el Osasuna: “Los fueras de juego fueron muy justos”

El Real Madrid sufrió un tropiezo inesperado en la jornada 25 de LaLiga tras caer ante el CA Osasuna en El Sadar. Los rojillos se llevaron el triunfo gracias a un penalti convertido por Ante Budimir y a un tanto de Raúl García de Haro al minuto 90, acción que tuvo que ser revisada por el VAR ante la sospecha de fuera de juego antes de ser validada.

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa compareció en conferencia de prensa para analizar la derrota. El técnico blanco señaló que hubo decisiones arbitrales en jugadas puntuales que perjudicaron a su equipo.

Por lo poco que he visto, podía haber habido falta en la acción de antes (del gol de García). Dos fueras de juego muy justos han sido en nuestras contra Arbeloa en conferencia

Sin embargo, Arbeloa también asumió responsabilidad por el bajo rendimiento mostrado y reconoció que su plantilla debe elevar la intensidad y el nivel competitivo en este tramo de la temporada.

No hemos hecho un buen partido, hay que jugar mucho mejor, con más intensidad. No es fácil hacerlo miércoles-domingo, pero es lo que se nos exige. Esto es el Real Madrid. Sabía que era exigente y no estaba equivocado Álvaro Arbeloa

Tras la derrota, el entrenador negó que el equipo estuviera anímicamente golpeado, aunque admitió que a nadie le gusta perder y mucho menos a un club de la exigencia del Real Madrid. Señaló que el campeonato todavía es largo y recordó que, en su opinión, la temporada apenas comienza.

Finalmente, el técnico subrayó que el equipo debe pasar página de inmediato, ya que a mitad de semana afrontará un compromiso determinante. El Real Madrid recibirá al SL Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu, en el duelo de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

En el encuentro de ida, el conjunto merengue logró imponerse por la mínima diferencia, por lo que buscará sellar su clasificación ante su afición.