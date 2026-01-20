Arbitraje bajo la lupa: América protesta tras jugadas polémicas en el partido contra Pachuca

El Club América no ha tenido el arranque esperado en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Tras tres jornadas disputadas, las Águilas se ubican en el puesto 15 de la tabla general con apenas dos puntos, resultado de dos empates y una derrota. El duelo del pasado fin de semana ante Pachuca dejó un sabor especialmente amargo en el entorno americanista, luego de que consideraran que el arbitraje influyó de manera directa en el resultado.

En este contexto, la directiva de las Águilas decidió presentar una protesta formal contra los árbitros Luis Enrique Santander y Fernando ‘Curro’ Hernández, al considerar que sus decisiones perjudicaron al equipo en el duelo del domingo 18 de enero.

Desde el club azulcrema señalan al menos dos acciones clave: un penalti que, a su juicio, el defensor uruguayo Eduardo Bauermann cometió sobre Brian Rodríguez al minuto 34, y una entrada con fuerza excesiva de Pedro Pedraza sobre Rodrigo Dourado que fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En ambas acciones, el árbitro Santander habría sancionado de manera incorrecta, y ninguna de las dos jugadas fue revisada por el VAR, que estuvo a cargo de Fernando Hernández.

De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena ESPN, la directiva americanista se encuentra molesta con el desempeño arbitral, al considerar que no se protegió la integridad física de sus futbolistas. En caso de que la protesta del América proceda, tanto Santander como Hernández podrían recibir una suspensión de una o más jornadas del torneo Clausura 2026.