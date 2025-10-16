Arda Güler habla sobre su relación en el campo con Kylian Mbappé

En entrevista para L'Équipe, el futbolista turco del Real Madrid, Arda Güler, lanzó una serie de declaraciones que pusieron en evidencia lo comprometido que está con la escuadra merengue, equipo con el cual juega como mediocampista ofensivo desde la temporada 2023/24.

Confía tanto en el estratega del Real Madrid, Xabi Alonso, que a modo de broma aseguró que si su entrenador le pedía que jugara de portero, compraría un par de guantes y acataría la orden sin emitir queja.

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista, tuvo que ver con el astro francés Kyliam Mbappé. Y es que, si bien es cierto que Arda Güler se caracteriza por ser un jugador respetuoso, que es consciente de las jerarquías que existen en el equipo, tampoco agacha la cabeza ni asume un rol secundario. Ha encontrado la manera de hacer clic con la estrella del Real Madrid, entendiéndose incluso sin necesidad de hablar.

Con Mbappé todo fluye. A veces hablamos antes un poco antes del partido: Hoy podríamos hacer esto o aquello; otras, basta con una mirada Arda Güler

Algo que ha valorado mucho Kylian Mbappé, es la disposición táctica mostrada por Arda Güler cuando el francés se ve obligado a retroceder algunos metros para defender, y el turco inmediatamente se incorpora al ataque, para intentar cubrir el hueco dejado por Kylian, y viceversa.

Hay que dejarle jugar donde quiera. Si baja, es porque entiende lo que el juego necesita. Cuando lo hace, soy yo quien debe ocupar su lugar Arda Güler

Otra cosa que distingue a Arda Güler, es esa entrega que lo orilla a dar siempre lo mejor de sí. Incluso después de que culminan las sesiones de entrenamiento con el Real Madrid, el futbolista turco se queda practicando tiros directos a portería.

Mientras intenta mejorar la técnica de su golpeo, los futbolistas consagrados del conjunto blanco lo observan a la distancia y le muestran respeto. Y es que todos sueñan con vestir un día la casaca del Real Madrid, pero solo unos cuantos tienen el privilegio de lograrlo, y son todavía menos los que no se conforman con simplemente llegar. Se exigen el 200% y hacen todo para alcanzar su máximo potencial.

Hasta el momento, Arda Güler está resultando ser de esa clase de jugadores que, con el correr de los años, se convierten en figuras y entonces su esfuerzo cobra sentido y su historia se convierte en una lección de vida para todos aquellos que sueñan con convertirse en brillantes futbolistas.