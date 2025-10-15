¿Argentina o España? Comparación puesto por puesto entre las dos selecciones que jugarán la Finalissima

El fútbol moderno ofrece pocas comparaciones tan apasionantes como la que enfrenta a las selecciones de Argentina y España, dos potencias que combinan historia, talento y estilos de juego muy distintos.



Mientras la Albiceleste atraviesa una era dorada bajo el liderazgo de Lionel Messi y la solidez colectiva de un equipo campeón del mundo, la Roja vive un resurgimiento marcado por una nueva generación que mezcla juventud, técnica y una identidad futbolística inconfundible. Ambas selecciones llegan al presente como referentes globales, con planteles repletos de figuras en las principales ligas europeas.

Vale recordar que la Finalissima tiene fecha confirmada para el 28 de marzo de 2026 en el estadio de Lusail, en Qatar, justamente donde la Albiceleste levantó el trofeo en la Copa del Mundo pasada.

Este artículo propone una comparación posición por posición entre las dos campeonas continentales, analizando las virtudes, los contrastes tácticos y el peso individual de sus futbolistas.

Portero

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Buda Mendes/GettyImages

En la puja entre Unai Simón y Emiliano Martínez gana el argentino, ya que fue clave para la gloria alcanzada por la selección argentina en las diferentes consagraciones del plano continental y mundial. Además, sus premios Yashin consecutivos lo respaldan.

El Dibu cuenta con una gran actualidad en el Aston Villa y sus reflejos han salvado al equipo de Unai Emery en más de una oportunidad, siendo clave para que los de Birmingham accedan a los cuartos de final de la UEFA Champions League en la campaña pasada.

Por su parte, Simón es un arquero confiable y fue segundo del Dibu en la carrera por el Trofeo Yashin 2024. Su presente en el Athletic Club demuestra que es un portero de élite mundial y no sorprendería que algún gigante del continente quiera contar con sus servicios en el futuro cercano.

Ganador: "Dibu" Martínez

Defensas

Spain v Netherlands - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Aitor Alcalde/GettyImages

Lateral derecho

Dani Carvajal está recuperado de su difícil lesión de rodilla y se muestra en un excelente nivel, superando a las dos opciones argentinas en ese puesto como Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Si bien son excelentes futbolistas, el referente del Real Madrid está más de un escalón por arriba.

Ganador: Carvajal

Lateral izquierdo

Acá está todo más parejo, pero igualmente España domina gracias a una de sus figuras, como lo es Marc Cucurella. El pelilargo futbolista del Chelsea es uno de los mejores 3 del mundo y supera a Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña en esta competencia.

Ganador: Marc Cucurella

Centrales

La dupla entre Robin Le Normand y Dean Huijsen funciona de manera aceitada y es más joven que la compuesta por Nicolás Otamendi y Cristian Romero. Si bien el Cuti es de élite, a Ota le está empezando a pasar factura la edad.

Ganadores: Robin Le Normand y Dean Huijsen

Mediocampo

Enzo Fernandez of Argentina in action during the FIFA World... | SOPA Images/GettyImages

Esta es la zona de la cancha donde más parejos están, ya que los dos tienen volantes de altísima calidad técnica y compromiso con la idea de sus respectivos entrenadores.

Volante central

Rodri supo ganar el balón de oro 2024 y se posicionó como el mejor mediocampista del mundo, pero perdió terreno por su grave lesión de rodilla. Enzo Fernández viene creciendo, todavía sin alcanzar el nivel del español pero siendo cada vez más importante para el armado de Enzo Maresca en el Chelsea, ganando por actualidad.

Ganador: Enzo Fernández

Interno derecho

Pedri tiene un nivel excelente en el FC Barcelona y es importante en la selección española, aunque Rodrigo de Paul es extremadamente importante para la intensidad del mediocampo de la Albiceleste. Aunque dio un paso atrás en su carrera pasando al Inter Miami de la MLS tras su ciclo en el Atlético de Madrid, su vitalidad es crucial para la Scaloneta.

Ganador: Rodrigo De Paul

Interno izquierdo

Si bien Argentina cuenta con Alexis Mac Allister, nada menos que el 10 del Liverpool, este ítem en general es para Fabián Ruiz. Su buen pie es fundamental para que el PSG sea uno de los equipos más temibles de la actualidad y está considerado como uno de los mejores volantes creativos del planeta.

Ganador: Fabián Ruiz

Delantera

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcos Brindicci/GettyImages

Extremos

Argentina cuenta con futbolistas como Nico González y Thiago Almada, aunque Lamin Yamal y Nico Williams están, al menos, un escalón por arriba gracias a su brillante actualidad, dinamismo y conocimiento de los compañeros y la idea del entrenador.

Ganadores: Lamine Yamal y Nico Williams

Centrodelantero

España no tiene un ariete claro, con Mikel Oyarzábal jugando en esa posición de manera recurrente pero sin ser un 9 de raza como Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Para colmo, como comodín del frente de ataque, se suma Leo Messi.

Ganadores: Julián Álvarez y Lione Messi

Conclusión

Más allá de la paridad en nombres y estilos, la selección argentina demuestra una superioridad que va más allá del talento individual: su fortaleza radica en la cohesión, la madurez y la mentalidad competitiva forjada en el éxito.



El equipo de Lionel Scaloni combina experiencia y juventud en equilibrio perfecto, con futbolistas que ya saben lo que es ganar los títulos más importantes —Copa América, Finalissima y Mundial— y que mantienen un nivel sostenido en las principales ligas del mundo. La solidez defensiva, la versatilidad táctica y la presencia de líderes naturales como Messi, De Paul o Dibu Martínez hacen que Argentina exhiba una identidad colectiva difícil de igualar.

España, por su parte, atraviesa un recambio prometedor pero todavía en construcción. Aunque cuenta con una base técnica de altísimo nivel y jóvenes que entusiasman, aún no alcanza la consistencia emocional ni la jerarquía que distingue a la Argentina actual.



El grupo dirigido por Scaloni no solo tiene jugadores de clase mundial, sino también una estructura mental y futbolística probada en escenarios de máxima presión.



Por eso, más que una cuestión de nombres, la diferencia está en el carácter: Argentina juega como un campeón consolidado; España, como una potencia en formación.