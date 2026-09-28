Argentina vs Bolivia: previa, predicciones y alineaciones

La selección Argentina recibe a Bolivia este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el primero de los tres encuentros amistosos que jugará la Albiceleste en esta doble fecha FIFA.

Será el primer partido de la Scaloneta después de la final del mundo perdida ante España y, sobre todo, tras el anuncio del retiro de Messi de la Selección oficializado a fines de agosto. Argentina entra así en una etapa de renovación con la mirada puesta en la Copa América 2028 y el Mundial 2030, con nuevos nombres que empiezan a asomar en la convocatoria y, de fondo, la incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni al mando del equipo más allá de este parón.

Bolivia, por su parte, llega golpeada: quedó afuera del Mundial 2026 en el repechaje intercontinental ante Iraq y arrastra una racha negativa que se extendió a cuatro derrotas consecutivas tras caer 2-0 ante Paraguay el domingo en Washington, en el primer ensayo del ciclo post-Mundial para ambas selecciones. El equipo de Óscar Villegas tuvo el balón, pero le costó generar peligro real sobre el arco rival.

A continuación, toda la información sobre este partido amistoso en Córdoba.

Pronóstico SI Fútbol

Más allá de la ausencia de Messi y el interrogante sobre el futuro de Scaloni, Argentina sigue teniendo una diferencia de plantel enorme respecto a Bolivia, que además llega en caída libre de resultados. El historial también respalda ampliamente a la Albiceleste, invicta ante los bolivianos en toda la era Scaloni.

Pronóstico: Argentina 4-0 Bolivia

¿A qué hora se juega Argentina vs Bolivia?

Ciudad: Córdoba, Argentina

Córdoba, Argentina Estadio: Mario Alberto Kempes

Mario Alberto Kempes Fecha: miércoles 30 de septiembre

miércoles 30 de septiembre Hora: 19:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 01:00 ESP (1/10)

19:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 01:00 ESP (1/10) Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Bolivia (últimos 5 partidos)

Argentina: 5

5 Empates : 0

: 0 Bolivia: 0

Último partido entre ambos: 15/10/24 - Argentina 6-0 Bolivia - Eliminatorias Mundial 2026

Argentina v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Argentina Bolivia Argentina 0-1 España 19/07/26 Bolivia 0-2 Paraguay 27/09/26 Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/26 Bolivia 0-4 Argelia 10/06/26 Argentina 3-1 Suiza 11/7/2026 Bolivia 0-4 Escocia 06/06/26 Argentina 3-2 Egipto 7/7/2026 Bolivia 1-2 Irak 01/04/26 Argentina 3-2 Cabo Verde 3/7/2026 Bolivia 2-1 Surinam 26/03/26

¿Cómo ver Argentina vs Bolivia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ViX, TUDN Radio México Sin transmisión España Sin transmisión

Últimas noticias de Argentina

El partido se disputará con el aforo reducido al 50% en el Kempes, luego de que la FIFA sancionara a la AFA por los cánticos discriminatorios de hinchas argentinos durante el Mundial 2026. La medida incluye el cierre de la Popular Sur y una reducción de localidades en la Popular Norte, además de destinar la Platea Este exclusivamente a niños de clubes y organizaciones sociales.

En cuanto a la continuidad de Lionel Scaloni, el DT mantuvo la incógnita sobre su futuro, aunque remarcó su "predisposición máxima para dialogar" con el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Tengo ganas de estar acá. Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos; por ahora sigue todo igual", declaró el campeón del mundo en Qatar 2022, dejando entrever que la decisión final todavía no está tomada.

FBL-FRIENDLY-ARG-TRAINING | JUAN MABROMATA/GettyImages

Posible alineación de Argentina (4-3-3): Dibu Martínez; Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, Mac Allister, Mastantuono; Nico Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Últimas noticias de Bolivia

El equipo de Óscar Villegas llega a Córdoba con la necesidad urgente de cortar la mala racha tras cuatro derrotas consecutivas contando amistosos y la eliminación en el repechaje mundialista. Ante Paraguay, la Verde mostró algunas señales de reacción sobre el final, con un penal que Miguel Terceros no pudo convertir, pero la producción ofensiva general del equipo sigue siendo una preocupación de cara a este exigente desafío ante Argentina.

Scotland v Bolivia - International Friendly | Howard Smith/ISI Photos/GettyImages

Posible alineación de Bolivia (3-5-2): Viscarra; Morales, Haquín, Arroyo; Medina, Cuéllar, Melgar, Villamil, Fernández; Terceros, Nava.

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