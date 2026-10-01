Argentina vs Burkina Faso: previa, predicciones y alineaciones

La selección argentina está disputando sus primeros partidos luego del Mundial. La Albiceleste viene de enfrentarse a Bolivia en Córdoba, donde goleó 4-0 con un equipo, en parte, alternativo. Lionel Scaloni convocó a sus habituales titulares y a algunas caras jóvenes en el comienzo de un proceso de renovación marcado por el anuncio del retiro internacional de Lionel Messi.

Este sábado, ya de vuelta en Buenos Aires, Argentina jugará contra Burkina Faso en el estadio Monumental. Va a ser el segundo amistoso de este parón y otra oportunidad para que el DT pruebe futbolistas antes de la despedida de Messi, programada para el martes 6 de octubre ante Benín.

Pronóstico SI Fútbol

Argentina arrancó esta serie de amistosos con una goleada y lo más probable es que ese resultado, o uno similar, se repita en el Monumental. Burkina Faso, si bien llega con una victoria ante República Centroafricana, la diferencia entre los dos planteles inclina la balanza hacia los de Scaloni. Además, muchos futbolistas trabajan para ganarse un lugar en la Albiceleste y eso le favorece al equipo en la búsqueda de goles.

Argentina 3-0 Burkina Faso

¿A qué hora se juega Argentina vs Burkina Faso?

Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Estadio: Estadio Monumental

Fecha: sábado 3 de octubre

Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 2:00 ESP (4 de octubre)

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Burkina Faso

Argentina: 0

0 Empates : 0

: 0 Burkina Faso: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Argentina Burkina Faso Argentina 4-0 Bolivia 30/9/2026 República Centroafricana 0-1 Burkina Faso 28/9/2026 España 1-0 Argentina 19/7/2026 Burkina Faso 1-1 Benin 25/9/2026 Inglaterra 1-2 Argentina 15/7/2026 Bielorrusia 2-2 Burkina Faso 9/6/2026 Argentina 3-1 Suiza 11/7/2026 Rusia 3-0 Burkina Faso 5/6/2026 Argentina 3-2 Egipto 7/7/2026 Burkina Faso 1-1 Guinea-Bisáu 31/3/2026

¿Cómo ver Argentina vs Burkina Faso por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Argentina

Lionel Scaloni, Argentina | JUAN MABROMATA/GettyImages

Argentina empezó esta serie de amistosos con una goleada 4-0 a Bolivia gracias a los tantos de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López. Scaloni aprovechó el encuentro para darle minutos a Román Vega, Equi Fernández, Valentín Gómez, Santiago Simón y Leonel Flores, que tuvieron su debut con la selección mayor.

El DT adelantó que va a seguir utilizando estos amistosos para observar futbolistas. "Vamos a probar más jugadores que sistemas", afirmó en la conferencia posterior al triunfo en Córdoba. Además, valoró los estrenos y expresó que "para nosotros es un orgullo darles la oportunidad".

Leonel Flores fue otro de los jóvenes que recibió elogios del técnico luego de ingresar en el segundo tiempo e intervenir en la jugada del cuarto gol. "Es un talento que tenemos que cuidar", dijo Scaloni sobre el futbolista de Boca Juniors.

Franco Mastantuono, que regresó a la Albiceleste después de quedarse afuera de la lista del Mundial, sumó minutos en el complemento. "Me da mucha libertad para jugar y se la agradezco", expresó el futbolista de la Fiorentina sobre el DT.

De cara al duelo con Burkina Faso, el DT va a tener otra oportunidad para repartir minutos y seguir evaluando a los convocados. La identidad, según explicó luego del 4-0, va a seguir vinculada a la pelota y a la asociación entre sus futbolistas. "El desafío es seguir jugando de esta manera y que los chicos que vengan entiendan que esa es la forma", afirmó.

Posible alineación de Argentina contra Burkina Faso (4-4-2): Emiliano Martínez; Santiago Simón, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Gianluca Prestianni, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nico Paz; Julián Álvarez, José Manuel López

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