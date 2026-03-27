Argentina vs Mauritania: previa, predicciones y alineaciones
La selección argentina se presentará en La Bombonera para disputar un amistoso internacional ante Mauritania, en la previa de la próxima Copa del Mundo 2026, luego de que no prosperara la reprogramación de la Finalissima contra España.
Detrás de la cancelación del evento deportivo, se establecieron diferencias organizativas entre CONMEBOL y UEFA, sumadas a la imposibilidad de sostener la sede inicial en Qatar por cuestiones de conflicto bélico externo. La alternativa de jugar en Europa tampoco prosperó, y la AFA optó por priorizar la localía, motivo por el cual , de imprevisto, se llevó a cabo el armado del encuentro ante el combinado africano.
El amistoso no solo servirá para terminar de pulir los aspectos tácticos el conjunto albiceleste, sino también como despedida del público argentino antes de la cita mundialista.
Pronóstico SI Fútbol
La selección argentina tiene grandes chances de quedarse con la victoria ante un rival con menor rodaje internacional. La diferencia de calidad individual y colectiva, sumada a la localía del encuentro, podrían ser el factor determinante frente a una Mauritania que buscará resistir y aprovechar alguna contra.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni podría dominar la posesión y generar situaciones de gol constantes, especialmente con la movilidad de sus delanteros y el control de la pelota en mitad de cancha.
Argentina 4-0 Mauritania
¿A qué hora se juega Argentina vs Mauritania?
- Ciudad: La Boca, Buenos Aires, Argentina
- Estadio: Estadio Alberto J. Armando - "La Bombonera"
- Fecha: viernes 27 de marzo
- Hora: 19:15 EE.UU (Este), 18:15 MEX, 00:15 ESP (28/03)
- Árbitro: Derliz López (PAR)
Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Mauritania
Argentina y Mauritania no cuentan con antecedentes oficiales en selecciones mayores hasta la fecha, este amistoso sería el primer enfrentamiento en la historia entre ambos combinados; aunque sí existe un cruce en juveniles, donde la Sub-20 albiceleste se impuso 2-0 en el Torneo de la Alcudia.
Últimos 5 partidos
Argentina
Mauritania
Angola 0-2 Argentina 14/11/2025
Libia 1-0 Mauritania 15/11/2025
Puerto Rico 0-6 Argentina 14/10/2025
Túnez 1-1 Mauritania 12/11/2025
Argentina 1-0 Venezuela 10/11/2025
Senegal 4-0 Mauritania 14/10/2025
Ecuador 1-0 Argentina 09/09/2025
Sudan 0-0 Mauritania 10/10/2025
Argentina 3-0 Venezuela 04/09/2025
Mauritania 0-0 Sudán del sur 09/09/2025
¿Cómo ver Argentina vs Mauritania por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV y Streaming Online
Estados Unidos
Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, ViX
México
Sin información
España
Sin información
Últimas noticias de Argentina
Argentina llega al amistoso con una buena racha de resultados y acumula tres triunfos consecutivos con un 1-0 frente a Venezuela, 6-0 ante Puerto Rico y 2-0 contra Angola, logrando así el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.
El conjunto de Lionel Scaloni aprovechará el duelo para ajustar nombres y variantes, y la principal incógnita de la tarde pasa por la presencia de Lionel Messi desde el arranque. En caso de no ser titular, su lugar podría quedar en manos de Nicolás Paz.
El mediocampista Rodrigo De Paul no será parte de los amistosos ante Mauritania y Zambia por una molestia física que arrastra desde los entrenamientos; en las últimas prácticas ya había sido apartado del equipo por precaución.
Además, otra mala noticia para la Albiceleste pasa por la baja de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en un entrenamiento y quedó fuera de la convocatoria, perdiéndose también el Mundial.
Posible alineación de Argentina vs Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Almada.
Últimas noticias de Mauritania
Mauritania atraviesa un presente complicado a nivel internacional: acumula seis partidos sin triunfos, con tres empates y tres derrotas, y no gana desde el 5 de septiembre del 2025, cuando superó a Togo por las Eliminatorias africanas. En esa clasificación, terminó penúltimo en el Grupo B con siete puntos en diez jornadas.
Posible alineación de Mauritania vs Argentina: Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek, Khadim Diaw; Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa, Aboubakary Koita; y Mamadou Diallo.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.