Argentina vs Mauritania: previa, predicciones y alineaciones

La selección argentina se presentará en La Bombonera para disputar un amistoso internacional ante Mauritania, en la previa de la próxima Copa del Mundo 2026, luego de que no prosperara la reprogramación de la Finalissima contra España.

Detrás de la cancelación del evento deportivo, se establecieron diferencias organizativas entre CONMEBOL y UEFA, sumadas a la imposibilidad de sostener la sede inicial en Qatar por cuestiones de conflicto bélico externo. La alternativa de jugar en Europa tampoco prosperó, y la AFA optó por priorizar la localía, motivo por el cual , de imprevisto, se llevó a cabo el armado del encuentro ante el combinado africano.

El amistoso no solo servirá para terminar de pulir los aspectos tácticos el conjunto albiceleste, sino también como despedida del público argentino antes de la cita mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

La selección argentina tiene grandes chances de quedarse con la victoria ante un rival con menor rodaje internacional. La diferencia de calidad individual y colectiva, sumada a la localía del encuentro, podrían ser el factor determinante frente a una Mauritania que buscará resistir y aprovechar alguna contra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni podría dominar la posesión y generar situaciones de gol constantes, especialmente con la movilidad de sus delanteros y el control de la pelota en mitad de cancha.

Argentina 4-0 Mauritania

¿A qué hora se juega Argentina vs Mauritania?

Ciudad : La Boca, Buenos Aires, Argentina

: La Boca, Buenos Aires, Argentina Estadio : Estadio Alberto J. Armando - "La Bombonera"

: Estadio Alberto J. Armando - "La Bombonera" Fecha : viernes 27 de marzo

: viernes 27 de marzo Hora : 19:15 EE.UU (Este), 18:15 MEX, 00:15 ESP (28/03)

: 19:15 EE.UU (Este), 18:15 MEX, 00:15 ESP (28/03) Árbitro: Derliz López (PAR)

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARG | RODRIGO BUENDIA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Mauritania

Argentina y Mauritania no cuentan con antecedentes oficiales en selecciones mayores hasta la fecha, este amistoso sería el primer enfrentamiento en la historia entre ambos combinados; aunque sí existe un cruce en juveniles, donde la Sub-20 albiceleste se impuso 2-0 en el Torneo de la Alcudia.

Últimos 5 partidos

Argentina Mauritania Angola 0-2 Argentina 14/11/2025 Libia 1-0 Mauritania 15/11/2025 Puerto Rico 0-6 Argentina 14/10/2025 Túnez 1-1 Mauritania 12/11/2025 Argentina 1-0 Venezuela 10/11/2025 Senegal 4-0 Mauritania 14/10/2025 Ecuador 1-0 Argentina 09/09/2025 Sudan 0-0 Mauritania 10/10/2025 Argentina 3-0 Venezuela 04/09/2025 Mauritania 0-0 Sudán del sur 09/09/2025

¿Cómo ver Argentina vs Mauritania por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Argentina

Argentina llega al amistoso con una buena racha de resultados y acumula tres triunfos consecutivos con un 1-0 frente a Venezuela, 6-0 ante Puerto Rico y 2-0 contra Angola, logrando así el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

El conjunto de Lionel Scaloni aprovechará el duelo para ajustar nombres y variantes, y la principal incógnita de la tarde pasa por la presencia de Lionel Messi desde el arranque. En caso de no ser titular, su lugar podría quedar en manos de Nicolás Paz.



El mediocampista Rodrigo De Paul no será parte de los amistosos ante Mauritania y Zambia por una molestia física que arrastra desde los entrenamientos; en las últimas prácticas ya había sido apartado del equipo por precaución.

[CONFIRMADO] 🚨❌ Rodrigo De Paul se perderá los DOS PRÓXIMOS PARTIDOS de la Selección Argentina por una LESIÓN MUSCULAR en la pierna izquierda.



¿Por qué tiene ese moretón en la parte posterior de la pierna? Se llama EQUIMOSIS y se produce cuando pequeños vasos sanguíneos se… pic.twitter.com/91Bko4Xa3X — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) March 27, 2026

Además, otra mala noticia para la Albiceleste pasa por la baja de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en un entrenamiento y quedó fuera de la convocatoria, perdiéndose también el Mundial.



Posible alineación de Argentina vs Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Almada.

Últimas noticias de Mauritania

Mauritania atraviesa un presente complicado a nivel internacional: acumula seis partidos sin triunfos, con tres empates y tres derrotas, y no gana desde el 5 de septiembre del 2025, cuando superó a Togo por las Eliminatorias africanas. En esa clasificación, terminó penúltimo en el Grupo B con siete puntos en diez jornadas.

Posible alineación de Mauritania vs Argentina: Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek, Khadim Diaw; Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa, Aboubakary Koita; y Mamadou Diallo.

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