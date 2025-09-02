Argentina vs. Venezuela: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por las Eliminatorias Sudamericanas
La selección de Argentina buscará regalarle a su público y a Leo Messi un último triunfo de cara al próximo Mundial 2026.
Ante los que parecieran ser sus últimos meses como jugador profesional, que puede coronar en Estados Unidos en la próxima Copa del Mundo, el jugador del Inter Miami este jueves jugará ante Venezuela frente el hincha albiceleste seguramente por última vez.
El equipo de Lionel Scaloni está clasificado al Mundial, distinta situación a su rival, el equipo dirigido por Fernando Batista, que buscará depender de sí mismo en la última jornada para disputar el repechaje por un lugar en Estados Unidos 2026.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Estadio: Monumental
Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025
Horario: 19.30 (costa este de Estados Unidos), 17.30 (México), 20.30 (Argentina) y 01.30 (España).
¿Cómo se podrá ver Argentina vs Venezuela en TV y streaming online?
Argentina: TyCSports - Telefé
México: ViXAmazon Prime Video
Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX, UNIVERSO
Últimos 5 partidos de Argentina
Rival
Resultado
Competencia
Colombia
1-1 E
Eliminatorias
Chile
1-0 V
Eliminatorias
Brasil
4-1 V
Eliminatorias
Uruguay
1-0 V
Eliminatorias
Perú
1-0 V
Eliminatorias
Últimos 5 partidos de Venezuela
Rival
Resultado
Competición
Uruguay
2-0 D
Eliminatorias
Bolivia
2-0 V
Eliminatorias
Perú
1-0 V
Eliminatorias
Ecuador
2-1 D
Eliminatorias
EEUU
3-1 D
Amistoso
Noticias de la selección Argentina
Lionel Messi disputará su último partido en suelo argentino de manera oficial y el más grande de todos los tiempos entraría en el once de Lionel Scaloni para la última doble fecha FIFA de Eliminatorias.
Además, Thiago Almada y Giuliano Simeone podrían mantener sus posiciones en ataque o sumar buena cantidad de minutos.
Alineación prevista de Argentina contra Venezuela
Alineación prevista de Argentina vs. Venezuela (4-2-3-1)
Portero: Emiliano Martínez
Defensores: Molina, Romero, Otamendi, Acuña
Mediocampistas: De Paul, Paredes, Mac Allister o Almada
Delanteros: Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.
Noticias de la selección de Venezuela
Gran campaña para los dirigidos por Fernando Batista, que tiene 18 puntos y está en zona de repechaje. Un punto por debajo está Bolivia, que enfrenta a Colombia, con quien la Vinotinto cerrará el próximo martes su participación, mientras que los bolivianos lo harán ante Brasil.
Alineación prevista de Venezuela vs Argentina (4-2-3-1):
Portero: Romo
Defensores: Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro
Mediocampistas: Casseres, J. Martínez, D. Martínez, Herrera, Soteldo
Delanteros: Rondón
Predicción del marcador Argentina vs. Venezuela
Predicción SI: Argentina 2-0 Venezuela
