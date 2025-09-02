La selección de Argentina buscará regalarle a su público y a Leo Messi un último triunfo de cara al próximo Mundial 2026.

Ante los que parecieran ser sus últimos meses como jugador profesional, que puede coronar en Estados Unidos en la próxima Copa del Mundo, el jugador del Inter Miami este jueves jugará ante Venezuela frente el hincha albiceleste seguramente por última vez.

El equipo de Lionel Scaloni está clasificado al Mundial, distinta situación a su rival, el equipo dirigido por Fernando Batista, que buscará depender de sí mismo en la última jornada para disputar el repechaje por un lugar en Estados Unidos 2026.

Argentina's fans seen with a flag with the image of Messi... | SOPA Images/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Estadio: Monumental

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

Horario: 19.30 (costa este de Estados Unidos), 17.30 (México), 20.30 (Argentina) y 01.30 (España).

¿Cómo se podrá ver Argentina vs Venezuela en TV y streaming online?

Argentina: TyCSports - Telefé

México: ViXAmazon Prime Video

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX, UNIVERSO

Últimos 5 partidos de Argentina

Rival Resultado Competencia Colombia 1-1 E Eliminatorias Chile 1-0 V Eliminatorias Brasil 4-1 V Eliminatorias Uruguay 1-0 V Eliminatorias Perú 1-0 V Eliminatorias

Últimos 5 partidos de Venezuela

Rival Resultado Competición Uruguay 2-0 D Eliminatorias Bolivia 2-0 V Eliminatorias Perú 1-0 V Eliminatorias Ecuador 2-1 D Eliminatorias EEUU 3-1 D Amistoso

Noticias de la selección Argentina

Lionel Scaloni, Head Coach of Argentina sings the national... | SOPA Images/GettyImages

Lionel Messi disputará su último partido en suelo argentino de manera oficial y el más grande de todos los tiempos entraría en el once de Lionel Scaloni para la última doble fecha FIFA de Eliminatorias.

Además, Thiago Almada y Giuliano Simeone podrían mantener sus posiciones en ataque o sumar buena cantidad de minutos.

Alineación prevista de Argentina contra Venezuela

Alineación prevista de Argentina vs. Venezuela (4-2-3-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensores: Molina, Romero, Otamendi, Acuña

Mediocampistas: De Paul, Paredes, Mac Allister o Almada

Delanteros: Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Noticias de la selección de Venezuela

Venezuela v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Edilzon Gamez/GettyImages

Gran campaña para los dirigidos por Fernando Batista, que tiene 18 puntos y está en zona de repechaje. Un punto por debajo está Bolivia, que enfrenta a Colombia, con quien la Vinotinto cerrará el próximo martes su participación, mientras que los bolivianos lo harán ante Brasil.

Alineación prevista de Venezuela vs Argentina (4-2-3-1):

Portero: Romo

Defensores: Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro

Mediocampistas: Casseres, J. Martínez, D. Martínez, Herrera, Soteldo

Delanteros: Rondón

Predicción del marcador Argentina vs. Venezuela

Predicción SI: Argentina 2-0 Venezuela