Argentina vs Zambia: previa, predicciones y alineaciones

La cancelación de la Finalissima ante España cambió los planes de la selección argentina, que en lugar de jugar por un título pasó a disputar dos encuentros amistosos ante rivales de menor envergadura. Tras el 2-1 ante Mauritana, ahora es el turno de Zambia.

El campeón del mundo y el combinado africano se medirán este martes 31 de marzo en la Bombonera por la segunda jornada del parón FIFA. Para Scaloni, será la oportunidad de mejorar la imagen mostrada el último viernes y seguir probando jugadores de cara a la Copa del Mundo.

A continuación, toda la información sobre el partido.

Pronóstico SI Fútbol

Dentro del cuerpo técnico de la selección argentina e incluso los mismos jugadores que formaron parte del 2-1 sobre Mauritania quedó la sensación de que no se puede repetir una actuación como la del viernes. Deslucida, falta de ritmo, como si no hubiera un Mundial en algo más de dos meses.

Se espera que Argentina salga a jugar con otra convicción y mentalidad. Y si a eso le sumamos las obvias diferencias de jerarquía y calidad entre un equipo y el otro, el resultado será un claro triunfo albiceleste en lo que podría ser su último encuentro en casa ante de la Copa.

Predicción: Argentina 3-0 Zambia

¿A qué hora se juega Argentina vs Zambia?



Ciudad : Buenos Aires, Argentina

: Buenos Aires, Argentina Estadio : Estadio Alberto J. Armando - "La Bombonera"

: Estadio Alberto J. Armando - "La Bombonera" Fecha : martes 31 de marzo

: martes 31 de marzo Hora: 19:15 EE.UU (Este), 18:15 MEX, 01:15 ESP (01/04)

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Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Zambia

Argentina y Zambia no cuentan con antecedentes oficiales en selecciones mayores hasta la fecha.

Últimos 5 partidos

Argentina

Zambia Argentina 2-1 Mauritania 27/03/26 Zambia 0-3 Marruecos 29/12/25 Angola 0-2 Argentina 14/11/25 Zambia 0-0 Comoros 26/12/25 Puerto Rico 0-6 Argentina 14/10/25 Mali 1-1 Zambia 22/12/25 Argentina 1-0 Venezuela 10/10/25 Zambia 2-0 RD Congo 16/12/25 Ecuador 1-0 Argentina 09/09/25 Angola 3-2 Zambia 18/11/25

¿Cómo ver Argentina vs Zambia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV y Streaming Online

Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORT, SbeIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México - España DAZN Spain

Últimas noticias de Argentina

Luego de un domingo libre para los jugadores, la selección volverá a entrenarse el día lunes en el predio de la AFA. Todo indica que Lionel Messi estará desde el inicio ante Zambia (frente a Mauritania disputó solo el segundo tiempo).

Al 10 lo acompañarían habituales titulares como el Dibu Martínez (Musso y Rulli tuvieron minutos en el amistoso ante el Sub 20), Cuti Romero, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, mientras que el Flaco López y Giuliano Simeone tendrían su oportunidad para mostrarse desde el arranque.

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Posible alineación de Argentina (4-4-2): Martínez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Simeone, Mac Allister, Fernández, Barco; Messi, Álvarez.

Últimas noticias de Zambia

La selección africana no se clasificó al Mundial (acabó cuarta en el grupo que lideró Marruecos) y viene de mostrar una pobre imagen en la Copa Africana de Naciones, quedando fuera en fase de grupos.

Para el encuentro se espera a Willard Mwanza en la portería, mientras que la zaga podría alinearse con Kondwani Chiboni, Brian Chilimina, Dominic Chanda y Tinklar Sinkala. En ataque, Patson Daka, el jugador del Leicester y figura del equipo, se perfila como titular.

FBL-AFR-2025-AFCON-MLI-ZMB-MATCH 02 | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

Posible alineación de Zambia (4-2-3-1): Mwanza; Chiboni, Chilimina, Chanda, Sinkala; Chisala, Chaiwa; Mulambia, Daka, Kangwanda; Sakala.

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