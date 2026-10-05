Armando González es el jugador más valioso de Grecia

Armando González continúa dando pasos fuertes en su aventura por Europa. Apenas un par de meses después de incorporarse al Olympiacos, el delantero mexicano ya aparece en lo más alto del fútbol griego, al menos en términos financieros, gracias a la valoración realizada por el CIES Football Observatory.

De acuerdo con el organismo especializado en análisis y valoración de futbolistas, González es actualmente el jugador con mayor valor de mercado de toda la Superliga de Grecia. El atacante mexicano alcanza una estimación de 24,4 millones de euros, cifra que lo coloca por encima del resto de jugadores que compitn en el campeonato helénico.

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Armando González se ha posicionado en lo más alto del mercado helénico por el ClES Football Observatory como el jugador más valioso de Grecia. 🇲🇽



⭐️ Hormiga es el futbolista con mayor valor de transferencia en la Superliga griega, alcanzando los 24.4 MD€. pic.twitter.com/IfUM3tJwIu — Futbol Total (@futboltotal) October 3, 2026

El dato resulta todavía más llamativo considerando el poco tiempo que lleva Armando González en territorio europeo. El delantero aterrizó en el Olympiacos apenas un par de meses atrás, tras salir de Chivas para medirse en el viejo continente y afrontar un nuevo desafío dentro de su carrera profesional.

Su llegada a Grecia representó un importante cambio para un atacante que había construido su crecimiento en México. Sin embargo, el CIES ya le otorga una valoración considerable, tomando en cuenta diferentes variables relacionadas con el futbolista: rendimiento, edad, características contractuales y las condiciones actuales del mercado internacional.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Los24,4 millones de euros establecidos por el observatorio no representan necesariamente el precio que Olympiacos exigiría para negociar una futura transferencia. Es meramente una estimación elaborada mediante el modelo estadístico del CIES, aunque sirve como referencia para dimensionar la proyección económica que ha alcanzado González recientemente.

Para el delantero, ocupar el primer puesto entre todos los futbolistas de la competición griega supone otro reconocimiento en el inicio de su experiencia europea. González todavía atraviesa un periodo de adaptación y crecimiento con Olympiacos, siendo el caso, no se descarta que dicho valor pueda crecer de formar exponencial en las siguientes semanas.

El reto ahora será trasladar esa elevada valoración al terreno de juego de manera sostenida. Armando González llegó recientemente a Grecia, pero su nombre ya comienza a adquirir peso dentro del campeonato. Por ahora, ningún futbolista de la Superliga griega cuenta con una estimación superior a los 24,4 millones de euros que CIES concede al mexicano.