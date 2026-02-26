Armando González logró su primer gol con México frente a Islandia y pide a gritos acudir al Mundial

La selección mexicana del técnico Javier Aguirre está encarando un partido amistoso más pensando en el Mundial 2026. De hecho, El Vasco volvió a lanzar un once titular ocupado en su mayoría por elementos de las Chivas: Raúl Rangel en el arco, Richard Ledezma en la lateral derecha, Brian Gutiérrez en el centro del campo, Roberto Alvarado en el extremo derecho, Efraín Álvarez en el extremo izquierdo y Armando González en el eje del ataque.

¡SE JUNTARON LOS DE CHIVAS! ⚽🇲🇽🔥



Armando ’Hormiga’ González hizo sus dos primeras apariciones en el marcador con selección mexicana...



🅰️ Primero asistiendo a Richard Ledezma para abrir el marcador

⚽ Luego anotando su primer gol como seleccionado mexicano



¿De aquí al… pic.twitter.com/Zw3IJ4AnLx — Claro Sports (@ClaroSports) February 26, 2026

Pese a algunos errores en la parte baja de parte de Everardo López, El Tala supo evitar la caída del arco, pero México logró tranquilizar las aguas desde el minuto 22 gracias a un tanto de Ledezma. Jesús Gallardo apareció por el costado izquierdo tras un pelotazo largo de López y mandó una diagonal al área que no parecía peligrosa porque iba hacia las manos del cancerbero, sin embargo, La Hormiga se le adelantó a este para después enviar un centro que cabeceó su compañero del Guadalajara, que también logró su primer tanto con El Tricolor.



Apenas dos minutos después, El Otaku del Gol logró su primera diana con el combinado nacional, por lo que pide a gritos aparecer en la lista final para acudir a la Copa del Mundo. Una vez más, Gallardo hizo acto de presencia por el lado izquierdo lanzando una diagonal que no pudo despejar ninguno de los defensores islandeses, así que González únicamente tuvo que empujar el esférico a las redes. De este modo, el canterano rojiblanco ya sumó un gol y una asistencia en el duelo.

24 de febrero de 2010 - Año mundialista - Primer gol de 🫛'Chicharito' Hernández con @miseleccionmx



25 de febrero 2026 - Año mundialista -Primer gol de la 🐜'Hormiga' González con @miseleccionmx



Continúan las coincidencias entre Javier y Armando...👀👇 pic.twitter.com/aEPZOjdcV2 — FOX (@somos_FOX) February 26, 2026

Gracias a esto, las curiosidades entre La Hormiga y Javier Hernández continúan, ya que este último hizo su primer gol con la selección en año mundialista, logrando colarse en la lista para después acudir también a otras dos justas. Fue el 24 de febrero del 2010 cuando Chicharito anotó a Bolivia, incluso logró un doblete, iniciando así su camino hasta convertirse en el máximo anotador histórico.



Una vez más, el vigente campeón de goleo de la Liga MX demostró que atraviesa la mejor etapa de su carrera porque está en la lucha por el bicampeonato de máximo anotador con sus cinco anotaciones en el Clausura 2026, dos por debajo del también vigente campeón, el ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis.