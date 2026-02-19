Armando: la 'Hormiga' González rechaza oferta del fútbol ruso

La historia arranca con una decisión poco común en tiempos de fichajes apresurados. Armando González, mejor conocido como la 'Hormiga', dijo no. No al dinero, no a Europa por ahora, no a una salida que muchos habrían firmado sin pensarlo. El joven delantero de Chivas Rayadas de Guadalajara rechazó una oferta formal del CSKA Moscú, que estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, cercana a los 20 millones de dólares. El motivo es claro: su sueño está en casa.

¡¿CSKA DE MOSCÚ OFRECIÓ 20MDD POR LA HORMIGA?! 🤯



"Proponía pagar la cláusula de rescisión"



Mucha atención a la información de @Jesus_Bernal y lo que pasa con la estrella de Chivas. pic.twitter.com/YWqM4fikdI — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 19, 2026

A sus 22 años, González atraviesa por el mejor momento de su carrera. Fue campeón goleador del Apertura 2025, y, en este arranque de torneo, ya suma cinco goles en seis partidos. Números que no solo hablan de eficacia, sino de constancia. Su aporte ha sido determinante para que el Rebaño Sagrado marche perfecto en la tabla general, con 18 puntos de 18 posibles, liderando el campeonato con autoridad.

Los delanteros viven del gol, y cuando el balón entra con regularidad, los reflectores no tardan en encenderse. Clubes europeos siguen de cerca a jóvenes con proyección y carácter, y la Hormiga cumple con ambos perfiles. Aun así, el atacante rojiblanco optó por la paciencia. Prefirió quedarse, competir y seguir creciendo en un entorno que conoce y que confía en él.

La información fue revelada por ESPN México, donde se detalló que el club ruso había avanzado seriamente en la negociación antes de recibir la negativa del jugador. En Rusia, el mercado ya está cerrado. En Guadalajara, el proyecto sigue vivo.

El objetivo de González va más allá de un contrato atractivo. Quiere ser campeón con Chivas y ganarse un lugar en la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. Sabe que el tiempo juega a su favor y que las oportunidades volverán a tocar la puerta.

Por ahora, la 'Hormiga¿ eligió el camino más complejo: quedarse, responder en la cancha y sostener su palabra con goles. Una apuesta valiente, con aroma a historia grande si el desenlace acompaña.

