Arne Slot asume culpa tras la goleada del Nottingham al Liverpool: “Es mi responsabilidad”

El Liverpool está atravesando una crisis sin precedentes. Los Reds acumulan ocho derrotas en sus últimos once partidos en todas las competiciones, seis de ellas en los siete encuentros más recientes de la Premier League. Este fin de semana, el equipo de Arne Slot sufrió una humillante derrota en Anfield por 0-3 ante el Nottingham Forest, un resultado que ha profundizado el mal momento del conjunto red y que pone seriamente en peligro la continuidad del técnico neerlandés.

Tras la dolorosa derrota de este 22 de noviembre, Arne Slot compareció ante la BBC y, aunque destacó algunos aspectos positivos que vio en el rendimiento de su equipo, no eludió la autocrítica por el mal resultado cosechado.

Otra gran decepción. Empezamos bastante bien durante la primera media hora. Recibimos el 1-0 y no fuimos capaces de jugar de la manera en que lo hicimos en la primera media hora Arne Slot a la BBC

Además, Slot, el técnico que guio al Liverpool al campeonato en la temporada 2024/2025, asumió toda la responsabilidad por el mal momento del equipo en la campaña actual.

Si las cosas van bien o si las cosas van mal, es mi responsabilidad. No fuimos capaces de generar lo suficiente. Intenté ajustar algunas cosas, pero no funcionó. No pudimos marcar un gol. Nunca se sabe en este estadio, si marcas un gol, las cosas pueden funcionar Slot a la BBC

Actualmente, el Liverpool ocupa la 11.ª posición de la Premier League con 18 puntos tras 12 jornadas disputadas.



Los Reds volverán a la actividad este miércoles 26 de noviembre, cuando reciban en Anfield al PSV Eindhoven por la quinta jornada de la UEFA Champions League.

Su próximo compromiso en la Premier League será el domingo 30 de noviembre, cuando visiten al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres.