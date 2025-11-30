Arne Slot celebró el regreso goleador de Alexander Isak: "Es un gran delantero"

Alexander Isak marcó su primer gol en la Premier League en sus últimos ocho partidos, poniendo fin a su sequía goleadora más larga en la competición y el Liverpool, dirigido por Arne Slot, salió de la mala racha, tras ganar al West Ham 2-0 en condición de visitante.

Fue la séptima victoria en 13 presentaciones, para llegar a 21 puntos y maquillar un poco largas semanas de angustias para los aficionados del cuadro de Anfield.

"Una victoria, eso era lo que principalmente necesitábamos, y además conseguimos una portería a cero, lo cual siempre es útil. No regalar nada al otro equipo, como hemos hecho demasiadas veces esta temporada. El otro equipo apenas creó una oportunidad, salvo en el último minuto con [Jarrod] Bowen", dijo Slot a la BBC tras el partido.

Isak y Gakpo marcaron los tantos para el Liverpool | Izzy Poles - AMA/GettyImages

"West Ham hizo un partido difícil para nosotros, pero defensivamente lo hicimos muy bien. Lo bueno es que solo tuvieron una oportunidad", reconoció el estratega, que había sido criticado por la mala racha del club tanto en la Premier League como en la Champions.

Sobre Alexander Isak, quien marcó el primer gol del compromiso y fue la gran contratación del Liverpool en el pasado verano, el estratega reconoció que alcanzó su nivel. "Es un gran delantero. Este gol fue muy bueno. Lo mantuve en el campo justo el tiempo suficiente para que pudiera marcar un gol para el equipo y para él mismo".

Mohamed Salah no apareció entre los titulares. El egipcio recibió un merecido descanso, después de una seguidilla de partidos saliendo en el once inicial.

"Jugamos muchos partidos. En 10 días hemos jugado cuatro. Estos jugadores son de una calidad increíble. Mo ha sido tan importante para el club y seguirá siéndolo, así que ya veremos qué pasa el miércoles contra el Sunderland", explicó.