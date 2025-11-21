Arne Slot confirma dos bajas importantes en el Liverpool para el partido de la Premier League

Los Rojos reciben al Nottingham Forest en Anfield, en la Premier League, el sábado por la tarde, mientras la acción nacional continúa tras el reciente parón internacional de noviembre.

El Liverpool regresa del parón internacional afrontando nuevas complicaciones, con el técnico Arne Slot confirmando que Conor Bradley y Florian Wirtz se perderán el duelo contra el Nottingham Forest y varios partidos más. El momento no podría ser peor, llegando justo cuando la plantilla empezaba a recuperar su ritmo tras un exigente inicio de temporada y una exitosa defensa del título de la Premier League bajo Slot.

Sobre las lesiones que han sufrido Bradley y Wirtz, ambos problemas musculares y sobre cuánto tiempo estarán fuera de juego, el entrenador habló con el canal oficial del club inglés: "No espero que Conor forme parte de los próximos 22 días. Quizás al final, pero no en los próximos 22 días, a menos que ocurra algo parecido a un milagro, cosa que no espero. Florian debería poder jugar después [del Nottingham Forest], depende de lo que pase después, pero no debería ser tan largo. Jeremie estará fuera el mismo tiempo. Probablemente tampoco esté disponible en las próximas dos o tres semanas. Va a ser interesante ver a quién queréis ver como lateral derecho".

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Además, remarcó quién podría reemplazar justamente a Bradley: "A Szoboszlai le va muy bien en todas las posiciones. Eso es cierto. Ha jugado muy bien como lateral y ha jugado muy bien como mediocampista. Curtis Jones jugó allí la temporada pasada. Joe Gomez puede jugar allí, pero Joe Gomez ha jugado, creo que si no me equivoco, dos veces durante 90 minutos durante todo el año 2025".

La buena noticia es que Alisson Becker volverá a la portería de los Reds después de haberse perdido los últimos ocho partidos por una lesión en los isquiotibiales: "Alisson podrá jugar mañana si todo va bien hoy", afirmó Slot.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE