Arne Slot desafía a Alexander Isak tras su bajo rendimiento en el Liverpool

El paso de Alexander Isak en el Liverpool comienza ahora, al menos a ojos de su entrenador, Arne Slot. El fichaje más caro de la historia del fútbol británico ha tenido un comienzo tímido en Merseyside. Un verano en el Newcastle United, exiliado por voluntad propia, finalmente culminó en su esperado traspaso, pero arruinó su preparación física para la nueva temporada.

Slot se ha esforzado por integrar gradualmente a Isak en el Liverpool. El jugador de 26 años aún no ha jugado más de 45 minutos en partidos consecutivos con los Reds, anotando un solo gol contra el Southampton, en seis encuentros con el club.

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El técnico del Liverpool se mostró imperturbable ante el buen estado de forma de Isak durante este periodo de prueba, aunque advirtió que ya no es hora de convencerlo: "Ha tenido cinco o seis semanas de pretemporada, lo cual es normal", reflexionó Slot. "En cuanto a su estado físico, está cerca del nivel y podemos juzgarlo con imparcialidad a partir de ahora", continuó.

"Sé cómo funciona esta industria; si juega dos veces y no marca, no es lo que se busca. Pero no lo hizo y creo que su pretemporada quizá ya haya terminado; ha jugado algunos partidos, 70-80 minutos. Así que a ver qué tal está", agregó el entrenador neerlandés.

Isak jugó todos los minutos de los dos partidos de clasificación de Suecia para el Mundial este mes y aun así no logró marcar en un par de derrotas frustrantes que llevaron al despido del entrenador Jon Dahl Tomasson.

El nuevo número 9 del Liverpool no ha sido el único atacante del Liverpool que ha tenido problemas en la reciente racha de tres derrotas consecutivas del club.

Slot: "Necesitamos actos de brillantez"

Liverpool v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

A pesar de algunas preocupaciones defensivas obvias (el Liverpool ha encajado más goles que el recién ascendido Sunderland y otros ocho clubes), Slot destacó una caída en el rendimiento ofensivo esta temporada.

Isak fue la incorporación más cara durante un mercado de verano transformador, en el que Luis Díaz y Darwin Núñez dieron paso a jugadores como Florian Wirtz y Hugo Ekitiké. El delantero francés acumula tres goles en seis partidos de liga, mientras que Wirtz podría destacar la cantidad de ocasiones sin convertir que ha creado. Aun así, Slot sigue buscando más de sus tres delanteros.

"También está claro que no hemos creado tantas ocasiones como la temporada pasada", suspiró el técnico holandés. "Tenemos que no encajar goles. Una forma de ganar un partido es marcar uno o dos, pero si el otro equipo marca, necesitamos dos o tres", dijo.

"A veces lo conseguimos gracias a un momento especial de los tres delanteros o a jugadas a balón parado. No hemos tenido muchos momentos especiales, actos de brillantez, ni goles a balón parado esta temporada", analizó. Por último, se refirió a la competencia por la Premier League: "Todavía estamos a un punto del Arsenal, pero está claro que encajar cuatro goles a balón parado es demasiado para un equipo que quiere competir”.

Más noticias sobre la Premier League