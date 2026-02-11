Arne Slot descarta a Ramsay y se la juega con un plan de emergencia en el Liverpool

El Liverpool afronta uno de los escenarios más incómodos de la temporada. Arne Slot se quedará sin sus cuatro opciones principales para ocupar el lateral derecho, una situación que obliga al técnico neerlandés a improvisar.

Slot confirmó que, pese al caos defensivo, sigue sin contemplar darle minutos al joven escocés, fichado en 2022 por 7,6 millones de euros. El entrenador fue tajante al explicar su postura: “He elegido a otros jugadores hasta ahora, y eso es lo que voy a hacer mañana también”, dijo, dejando claro que su prioridad es proteger al grupo y sostener su idea, incluso con alternativas poco habituales.

Cuatro ausencias y una defensa al límite

El problema se agravó en cadena. Conor Bradley sufrió en enero una lesión de rodilla que lo dejó fuera lo que resta de temporada. Jeremie Frimpong, el titular preferido, también está lesionado. Dominik Szoboszlai, quien llegó a cubrir la posición de forma circunstancial, está suspendido. Y Joe Gomez, el comodín defensivo, sigue entre algodones y recién intentará entrenarse.

Slot lo resumió sin rodeos: si Gomez no llega, “faltan cuatro jugadores que han jugado en esa posición”. Con un plantel corto en defensa, Andy Robertson podría ser el único recurso senior en el banco, y el técnico ya avisó que recurrirá a soluciones internas.

Calvin Ramsay, Liverpool Training Session | Andrew Powell/GettyImages

Ramsay, cada vez más cerca de una salida

Lo de Ramsay ya parece definitivo. Llegó con expectativas altas y hasta debutó en 2022, cuando se lo veía como un proyecto a futuro. Sin embargo, una operación y una sucesión de préstamos fallidos frenaron su crecimiento.

Desde principios de 2023 apenas disputó 27 partidos oficiales repartidos en cinco clubes, y una actuación bajo el mando de Slot en la derrota 3-0 ante el Crystal Palace por la Carabao Cup habría terminado de condenarlo.

Con 23 años en el horizonte y entrando en los últimos 12 meses de contrato, todo apunta a que el verano marcará su salida. El desafío será encontrar un club dispuesto a apostar por él con poco rodaje reciente.

Arne Slot has confirmed that Calvin Ramsay will not start tomorrow stating that "if you don’t win a game, the players who are not playing become the best players in the squad. The manager could have always better chosen another one." pic.twitter.com/81QjCRJosH — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) February 10, 2026

Slot se inclina por el mediocampo. Curtis Jones y Wataru Endo ya fueron utilizados como laterales derechos esta temporada, y aparecen como las alternativas más fiables. Incluso Federico Chiesa podría ser un recurso extremo si la emergencia lo exige.

En Anfield, la crisis no abre oportunidades para todos: para Ramsay, parece cerrar una etapa.

