Arne Slot despeja las dudas sobre el regreso de Florian Wirtz con el Liverpool

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, transmitió tranquilidad luego de la inesperada ausencia de Florian Wirtz en el duelo frente al Nottingham Forest. El mediocampista alemán estaba confirmado como titular, pero una molestia en la espalda durante la entrada en calor lo dejó fuera del once inicial y obligó a una modificación de urgencia.

En su lugar ingresó Curtis Jones, aunque el cambio no respondió a una decisión táctica sino estrictamente médica. Tras el encuentro, Slot explicó que el futbolista sintió una sobrecarga que le impidió estar al cien por ciento. Sin embargo, el cuerpo técnico no considera que se trate de una lesión de gravedad y espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días.

📸 - Florian Wirtz is not looking happy, he was supposed to be playing right now.



Dancing with the ball, giving nutmegs, scoring goals.



But he got injured during the warm up. pic.twitter.com/bQJWKSWQIr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 22, 2026

Más allá del triunfo 1-0, el rendimiento colectivo dejó dudas. El gol agónico de Alexis Mac Allister en el minuto 97 evitó un tropiezo que hubiese complicado las aspiraciones del equipo. El propio Slot reconoció que fue una de las actuaciones más flojas desde su llegada al banquillo.

La falta de claridad ofensiva resultó evidente. Jones no logró generar situaciones de peligro y otros habituales desequilibrantes tampoco marcaron diferencias: Cody Gakpo no consiguió romper líneas, mientras que Mohamed Salah tuvo una participación discreta antes de ser reemplazado. El ingreso del juvenil Rio Ngumoha aportó frescura en el tramo final y cambió la dinámica ofensiva.

En ese contexto, la figura de Wirtz ganó todavía más peso. Tras un inicio de temporada con cuestionamientos por su elevado costo, superior a los 100 millones de libras, el alemán venía mostrando una clara evolución, con goles y asistencias que respaldan su adaptación a la Premier League. Su movilidad entre líneas y capacidad para generar juego se habían convertido en un sello del nuevo Liverpool.

Florian Wirtz, Liverpool Training Session | Andrew Powell/GettyImages

West Ham en el horizonte

Con el cruce ante el West Ham United aproximándose, Slot espera contar nuevamente con su creativo. El entrenador entiende que, en una liga tan exigente, ningún futbolista puede rendir a medias y prefiere esperar unos días antes de arriesgar.

El Liverpool sabe que necesitará una versión mucho más convincente para sostener su pelea por los puestos de clasificación europea. La posible vuelta de Wirtz no solo aportaría calidad, sino también equilibrio y personalidad en el mediocampo. En Anfield confían en que la pausa será breve y que el alemán volverá a tomar el timón del equipo en el momento justo de la temporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL