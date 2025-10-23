Arne Slot habló sobre las lesiones de Isak y Frimpong en el Liverpool

Arne Slot se vio obligado a sustituir a Alexander Isak y Jeremie Frimpong al principio del partido en la victoria del Liverpool en la Champions League sobre el Eintracht Frankfurt.

Slot cambió la alineación titular al sacar a Isak y Hugo Ekitiké juntos, pero la emoción duró poco, ya que Isak tuvo que salir reemplazado para el complemento e ingresó Chiesa en su lugar.

El holandés había mencionado previamente la necesidad de tener cuidado al incorporar a Isak en sus planes, dado que se perdió la pretemporada en medio de una larga saga de fichajes. Tras el partido, el técnico holandés reveló que Isak lidiaba con una lesión en la ingle.

"Tuvo que retirarse en el descanso porque se sintió un poco mal en la ingle. Hemos dicho muchas veces que es muy difícil encontrar el equilibrio con un jugador que estuvo de baja tres meses", dijo Slot.

Slot volvió a criticar a quienes cuestionaron la incorporación anticipada de Isak para comenzar la campaña 2025-26

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

“Lo estás poniendo a jugar poco a poco, la gente discute si puedes o no hacerlo jugar más, y ahora lo hemos puesto a jugar por segunda vez en tres días y tuvo que retirarse, así que esperemos lo mejor”, dijo Slot.

Esta no es la primera vez que Slot responde a las críticas sobre su gestión de los fichajes de verano, incluyendo a Jeremie Frimpong. El exjugador del Bayer Leverkusen se perdió minutos tras el primer partido de la temporada de la Premier League contra el Bournemouth por una lesión en el tendón de la corva.

Isak aún no ha disputado los 90 minutos completos en sus siete apariciones en todas las competiciones, ya que Slot ha preferido incorporarlo poco a poco.

Frimpong lidia con otra lesión en el tendón de la corva

FBL-EUR-C1-FRANKFURT-LIVERPOOL | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

Slot también confirmó que Frimpong está lidiando con otra lesión en el tendón de la corva que lo obligó a ser sustituido a los 19 minutos de iniciado el juego.

Aunque romper contundentemente su mala racha será un alivio, las lesiones siguen siendo una preocupación. Además, el centrocampista Ryan Gravenberch se perdió el partido contra el Eintracht Frankfurt por una lesión de tobillo y el portero Alisson sigue de baja.

