Arne Slot promete cambios tras empate con el Chelsea: “Seremos un equipo diferente la próxima temporada”

El Liverpool no ha tenido la temporada deseada. Los Reds pasaron de ser campeones de la Premier League a pelear por el cuarto o quinto lugar de la liga. Este fin de semana, los Reds empataron en Anfield ante el Chelsea por marcador de 1-1 y fueron abucheados por su propia afición por su rendimiento dentro del terreno de juego.

En entrevista postpartido con TNT Sports, Arne Slot, entrenador del Liverpool, habló sobre los abucheos que se vuelven cada vez más comunes en Anfield.

Probablemente eso tenga algo que ver con el hecho de que no ganamos (...) Tiene todo el sentido del mundo que la gente esté decepcionada si el Liverpool no gana Arne Slot

El entrenador neerlandés fue abucheado por los propios seguidores del Liverpool cuando decidió sustituir a Rio Ngumoha, quien dio pase para gol, al minuto 67. Slot aseguró que el cambio se debió a que el delantero tuvo un calambre, pero que no se encuentra lesionado.

¿Arne Slot seguirá al frente del Liverpool para la próxima temporada?

Esta es una de las preguntas que se hacen los aficionados de los Reds. Si bien Slot consiguió el título de la Premier League en su primera campaña, su segundo año al frente del club ha sido desastroso, sobre todo si se toma en cuenta que la institución gastó alrededor de 500 millones de euros en refuerzos en el pasado mercado de verano.

Hasta el momento, todo apunta a que Slot será ratificado en su puesto y que permanecerá al frente del proyecto para el próximo ciclo. Al respecto, el técnico neerlandés se comprometió a mostrar una versión diferente del Liverpool, siempre y cuando "tengan el verano que planean tener".

(Si confía en recuperar a la afición) Sí, así es. No esta temporada, por cierto. Esta temporada ellos mantendrán su opinión y no va a cambiar. Pero si logramos tener el verano que estamos planeando, estoy 100 % convencido de que la próxima temporada seremos un equipo distinto al que somos ahora. Diferente en términos de resultados y diferente en la imagen que proyectamos, pero no siempre es tan sencillo; a veces sabes lo que tienes que hacer, pero no siempre es posible conseguir exactamente lo que quieres. Para nosotros, para mí, está muy claro qué es lo que nos está faltando esta temporada y lo estamos intentando con los jugadores que tenemos ahora, porque una de las cosas que nos faltan son jugadores que estén en plena forma Arne Slot

Liverpool v Chelsea - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Liverpool regresará a la actividad el próximo viernes 15 de mayo cuando se midan ante el Aston Villa en el Villa Park. Ambas escuadras están peleando por quedar en el cuarto lugar de la liga inglesa.