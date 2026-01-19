Arne Slot reacciona a la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, afirmó que la rápida destitución de Xabi Alonso del Real Madrid fue "poco común" y descartó la idea de que los "entrenadores principales" sean más vulnerables al despido que los "entrenadores" en el fútbol moderno.

El propio Slot se ha visto sometido a presiones en este nuevo rol en el fútbol inglés: el técnico neerlandés fue nombrado en el verano de 2024 como el primer entrenador del Liverpool, centrándose principalmente en las exigencias diarias de su cuerpo técnico, mientras que el recién nombrado director deportivo, Richard Hughes, se encargaba de los fichajes. Ambos trabajan bajo la autoridad del director ejecutivo de fútbol del club, Michael Edwards.

Si bien esta distinción entre entrenador y entrenador principal es un fenómeno moderno en Inglaterra, ha sido habitual en el continente. Como dijo Slot tras su nombramiento: "Así es en Europa y en Países Bajos".

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEY | OLI SCARFF/GettyImages

El Real Madrid contrató a Alonso como nuevo entrenador del club en mayo. Menos de ocho meses después, había perdido el puesto (y el vestuario). Más que un indicio de una tendencia mayor, Slot descartó la rápida salida del tolosarra como un hecho aislado: "No es habitual en el Real Madrid que un entrenador sea despedido, o como se quiera llamar, tan pronto en su carrera. A ver si esto ocurre constantemente, pero creo que también hay otros ejemplos", argumentó.

La etapa de Alonso fue breve, pero no inédita: hasta siete entrenadores del Real Madrid en este siglo han dirigido menos partidos que el ex centrocampista del Liverpool, quien disputó 34 antes de ser despedido.

Se le planteó a Slot que la marcha de Alonso se debía a la menguante autoridad de los entrenadores en el fútbol moderno. La salida de Enzo Maresca del Chelsea y el despido de Ruben Amorim por parte del Manchester United, quien lamentó explícitamente la categorización de su cargo, se consideraron como prueba adicional. El técnico holandés no estaba convencido: "Trabajé tres años en mi primer club, debería haber trabajado cuatro años en mi segundo club, trabajé tres años en mi tercer club y ahora llevo un año y medio aquí. Sabemos con cada uno de ellos la historia que tienen. Así que no sé si ha cambiado", declaró.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN UTD | DARREN STAPLES/GettyImages

"Veo a algunos entrenadores trabajando mucho tiempo en un club, y uno de nuestros rivales tiene un entrenador (Pep Guardiola en el Manchester City) que lleva mucho tiempo trabajando. Mikel Arteta lleva mucho tiempo trabajando en el Arsenal. Creo que siempre habrá ejemplos de entrenadores que trabajan mucho tiempo en un club y clubes donde los entrenadores no trabajan mucho. ¿Pero Carlo Ancelotti estuvo mucho tiempo en el Real Madrid?", sumó en consonancia con el asunto.

"En Inglaterra hay un entrenador y un primer entrenador, y en otros países suele ser un primer entrenador. Como dije, Ancelotti trabajó mucho tiempo en el Madrid, y otros entrenadores también", añadió Slot.

La racha del Liverpool de 12 partidos invicto, la mitad de los cuales han terminado en empates, representa una mejora con respecto a la pésima racha del otoño, cuando los Reds cayeron en su peor momento con nueve derrotas en 12 partidos, su peor racha desde que se levantó el racionamiento de la posguerra, Slot se vio beneficiado por una clara falta de alternativas adecuadas.

La disponibilidad de Alonso garantiza que ahora habrá una sombra suave sobre cada resultado insatisfactorio en Anfield. The Athletic insiste en que Slot "conserva el respaldo" de los dueños del Liverpool, con un traspaso a mitad de temporada prácticamente descartado. Sin embargo, que esa confianza se prolongue más allá del final de la campaña dependerá completamente de los próximos meses.

Si el Liverpool no logra clasificarse para la Champions League o no avanza en ninguna de las copas, Slot seguramente se vería sometido a cierta presión, con Alonso, uno de los principales candidatos para su puesto en 2024 antes de rechazarlo para quedarse en el Bayer Leverkusen, muy disponible.

