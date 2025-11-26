Arne Slot rechaza la crítica mordaz de Virgil van Dijk

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, discrepó con la conclusión de Virgil van Dijk de que algunos miembros de la plantilla eludían sus responsabilidades, y en su lugar se echó la culpa a sí mismo durante una evaluación notablemente franca.

Un Van Dijk visiblemente enfadado cuestionó la actitud de sus compañeros tras la decepcionante derrota del sábado por 3-0 ante el Nottingham Forest, admitiendo que los jugadores le estaban fallando a Slot durante lo que él calificó de “un desastre”

“Deberías estar enfadado”, exigió el capitán holandés. Slot cumplió con su deber, pero no estuvo de acuerdo con la idea de cuestionar el carácter de sus jugadores.

Se le preguntó específicamente al entrenador si su equipo había perdido la batalla tras seis derrotas en siete partidos de la Premier League. "No, no lo hemos hecho", insistió. "Pero en algunos momentos del partido hemos perdido demasiados duelos".

Slot argumentó que era una cuestión de atención más que de actitud. "Creo que en el último partido que jugamos tuvimos el 75% de la posesión, lo que significa que solo hay que defender el 25% del tiempo, y creo que dentro y alrededor de nuestra área solo tuvimos que defender cuatro veces", explicó el técnico holandés.

Si tengo que defender media hora, estoy en modo defensa, así que me lanzo a por todas las pelotas, pero cuando nuestros defensas, e incluso el portero, piensan en la posesión y en el momento de defender, no estamos tan concentrados como deberíamos.

Conversaciones sinceras entre la plantilla del Liverpool

El Liverpool se encamina hacia una crisis | Molly Darlington/GettyImages

Cody Gakpo reveló que las exigencias de Van Dijk de asumir la responsabilidad no se limitaron a los medios. Toda la plantilla del Liverpool ha sido plenamente consciente de su declive.

“En los días posteriores a esa derrota contra el Forest, estábamos, no quiero decir enfadados, pero intentamos hablar juntos y ser sinceros sobre lo que teníamos que hacer para rendir mejor en el campo”, reveló Gakpo.

Todos somos conscientes de que debemos asumir la responsabilidad dentro y fuera del campo. Esta fue una conversación con un compañero. No fue realmente una reunión informal, pero somos conscientes de que debemos asumir la responsabilidad, de que debemos mejorar en ciertas áreas del campo. De eso hablamos.

Gakpo quiso dejar claro que no se trataba de una cacería de brujas poco constructiva: "También sabemos que debemos mantenernos unidos, y eso es lo que intentaremos hacer de nuevo para lograr buenas actuaciones y conseguir victorias”. Andy Robertson transmitió el mismo mensaje.

“Es importante que la gente no pierda la fe en su capacidad”, insistió el escocés, “la confianza que tienen, y es importante que todos nos mantengamos unidos en el campo de entrenamiento”.

Slot critica su caída “ridícula” e “increíble”

Aunque no criticó a sus propios jugadores, el técnico holandés no se contuvo al evaluar el estado de forma reciente del club. El Liverpool llega al partido de la Champions League del miércoles contra el PSV Eindhoven con una racha de ocho derrotas en sus últimos 11 partidos, tras haber sido condenado a su peor inicio en la historia de la Premier League.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE