El Liverpool tuvo una temporada muy complicada y aún así está saliendo relativamente airoso, con una clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League que los ilusiona y una posición en la Premier League que los puede depositar en la próxima edición del máximo torneo de clubes europeos.

En el mercado de fichajes de verano pasado salió con la billetera llena a buscar a Alexander Isak, figura del Newcastle, y lo fichó en una cifra aplastante de 150 millones de euros. Muy a su pesar, el longilíneo delantero sueco no hizo pie de arranque y, para colmo, tuvo una fractura de peroné que lo marginó varias semanas de las canchas.

En relación a su regreso, Arne Slot, entrenador Red, dijo: “Alexander Isak estará de vuelta a tiempo para enfrentarse al Paris Saint-Germain, eso es seguro. Es 100% seguro que los aficionados verán su mejor versión la próxima temporada y estamos trabajando para que veamos una versión cercana a su mejor nivel, o incluso la mejor, esta temporada”.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOL | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Tras un histórico paso por el Newcastle, Isak se marchó campeón de la EFL Cup para recalar en el Liverpool. En Anfield, el delantero sueco solo marcó tres goles en 16 partidos antes de caer lesionado; su último gol llegó justo en el acto en el que se lesionó, frente al Tottenham en Londres el 20 de diciembre por la jornada 17 de la liga inglesa.

"No ha sido lo ideal, pero cuando estoy en el campo no me pongo excusas. Siempre quiero jugar mi partido y rendir al máximo. Claro que es difícil estar fuera y no poder ayudar ni aportar”, le había dicho el propio Isak a Aftonbladet en noviembre, semanas antes de su lesión y en el pico de las críticas recibidas.

"Siempre es frustrante estar lesionado. Da igual que sea un partido o varios. Siempre es peor para el propio jugador. En el fútbol casi nada es fácil. Pero con la experiencia aprendes a lidiar con las cosas. Así son las lesiones y todo eso. Aprendes a afrontarlo y a recuperarte", reflexionó.