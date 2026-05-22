Arne Slot responde a la sorprendente declaración de Mohamed Salah

El Liverpool se prepara para cerrar la temporada y despedir a Mohamed Salah, uno de los máximos ídolos del club, cuyo contrato llegará a su fin el próximo 30 de junio. El encuentro final será contra el Brentford, aunque el clima no es el mejor: se juegan la clasificación a la UEFA Champions League y el clima está enrarecido por las críticas del egipcio al entrenador Arne Slot.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra las Abejas, el neerlandés le restó importancia al asunto: "No creo que sea importante lo que yo sienta, lo importante es que nos clasifiquemos para la Champions League. Así que preparo a Mo y al resto del equipo para que estén listos. Me decepcionó lo del Villa; una victoria nos habría dado la clasificación, ahora solo queda un partido y es vital".



Además, agregó: "Si esto tuvo algún impacto en el grupo... el equipo entrenó bien esta semana y seguiremos así, por lo que estamos preparados. Mo y yo compartimos los mismos intereses; queremos que el club tenga éxito".

Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final | Andrew Powell/GettyImages

El entrenador continuó: "Ambos contribuimos a darle el título a la afición el año pasado y este año no hemos alcanzado el mismo nivel. Lo que todos queremos es repetir el éxito de la temporada pasada. El partido del domingo nos da una buena base para el próximo domingo. ¿Jugará? Nunca digo nada sobre la alineación, así que no lo haré ahora. Hay muchas incógnitas, pero sabemos lo que necesitamos el domingo".





"Creo que nos gustaría darles a nuestros aficionados una buena manera de terminar la temporada, porque ha habido demasiadas decepciones para nosotros, el club, la afición, el cuerpo técnico y los jugadores. Queremos terminar con una victoria. El Brentford también se juega algo importante. Queremos estar en la mejor posición posible", cerró.



El comunicado de Mohamed Salah

Aston Villa v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

"He visto a este club pasar de la duda a la fe, y de la fe a la gloria. Fue un trabajo duro y siempre hice todo lo posible para ayudar al club a llegar hasta aquí. Nada me llena de orgullo. Estar sufriendo otra derrota esta temporada fue muy doloroso y no es lo que nuestros aficionados merecen. Quiero ver al Liverpool volver a ser ese equipo de ataque contundente al que temen los rivales y volver a ser un equipo que gana títulos", escribió en su Instagram.



"Ese es el fútbol que sé jugar y esa es la identidad que hay que recuperar y conservar para siempre. No es negociable y todo aquel que se una a este club debe adaptarse a ello. Ganar algunos partidos de vez en cuando no es lo que define al Liverpool. Todos los equipos ganan partidos. El Liverpool siempre será un club muy importante para mí y para mi familia. Quiero verlo triunfar mucho después de que me haya marchado. Como siempre he dicho, clasificarnos para la UEFA Champions League de la próxima temporada es lo mínimo, y haré todo lo posible para que eso suceda", concluyó el mensaje.

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