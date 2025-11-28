Arne Slot revela que ha tenido conversaciones con el dueño del Liverpool

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha insistido en que no siente ninguna presión adicional por parte de la directiva del club tras la contundente derrota del miércoles por la noche en la Champions League ante el PSV Eindhoven, lo que confirma los informes que indican que mantiene la confianza de los directivos de Anfield.

Los Reds fueron goleados por 4-1 en Merseyside, el último mal resultado que han sufrido Slot y su equipo. El Liverpool ha perdido nueve de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones, lo que supone la peor racha del club en más de 70 años, desde la temporada 1953-54.

En ese sentido, el Liverpool ha perdido tres partidos consecutivos por tres o más goles por primera vez desde diciembre de 1953. Esto llevó al jugador local Curtis Jones a comentar sin rodeos después de la humillante derrota ante el PSV: "Estamos en la m… y eso tiene que cambiar".

Apenas unos meses después de conseguir el segundo título del club en la era de la Premier League, Slot se encuentra en el centro de una polémica, con la afición cada vez más dividida sobre si Fenway Sports Group debería fichar al holandés.

Por ahora, al menos, la forma en que Slot se comunica con la directiva no ha cambiado.

“Hemos tenido las mismas conversaciones desde que llegué”, declaró a los periodistas en una rueda de prensa el jueves. “Seguimos luchando. Intentamos mejorar, pero las conversaciones han sido las mismas que durante el último año y medio”.

Esta misma línea fue publicada por el Daily Mail el mismo día, citando fuentes cercanas al club y al entrenador que afirman que su puesto está “a salvo”.

Slot afirmó no estar al tanto de lo que Jones había dicho, pero que se mostró de acuerdo una vez que se lo dijeron.

“Muy bien si lo trasladamos al partido”, explicó. “Al menos los jugadores lo intentaron ayer. Los datos de seguimiento fueron muy buenos, pero no se tradujeron en nada en términos de resultados”.

Creo que lo que está diciendo es que si logramos aportar esta actitud al partido como equipo, lo mínimo que esperamos es que luchemos. Creo que coincidimos en cómo queremos salir de esta situación.

Resultados del Liverpool durante la mala racha: últimos 12 partidos

Fecha Resultado Competición Septiembre 27 Crystal Palace 2–1 Liverpool Premier League Septiembre 30 Galatasaray 1–0 Liverpool Champions League Octubre 4 Chelsea 2–1 Liverpool Premier League Octubre 19 Liverpool 1–2 Man Utd Premier League Octubre 22 Eintracht Frankfurt 1–5 Liverpool Champions League Octubre 25 Brentford 3–2 Liverpool Premier League Octubre 29 Liverpool 0–3 Crystal Palace Carabao Cup Noviembre 1 Liverpool 2–0 Aston Villa Premier League Noviembre 4 Liverpool 1–0 Real Madrid Champions League Noviembre 9 Man City 3–0 Liverpool Premier League Noviembre 22 Liverpool 0–3 Nottingham Forest Premier League Noviembre 26 Livrepool 1–4 PSV Eindhoven Champions League

Arne Slot se queda sin respuestas

Arne Slot no consigue la fórmula | Soccrates Images/GettyImages

El entrenador Arne Slot no ha podido encontrar la solución al mal momento del equipo. En declaraciones publicadas por Fabrizio Romano, se lamentó: “No es fácil decir qué puedo hacer diferente. Si ganas, pierdes o empatas, reflexionas sobre las decisiones que tomas durante la semana”.

“Intentamos encontrar la respuesta que necesitamos para ganar un partido. Al final, se trata de hacer lo que este club se propone: seguir luchando, tenemos que luchar juntos”, agregó.

