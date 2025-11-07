Arne Slot revela si Isak y Alisson jugarán contra el Manchester City

Alexander Isak se reincorporará a los entrenamientos del Liverpool el viernes y podría jugar con los Reds el domingo contra el Manchester City, según confirmó el entrenador Arne Slot. Sin embargo, el partido llegará demasiado pronto para el portero Alisson Becker.

Isak no juega con el Liverpool desde la victoria por 5-1 contra el Eintracht Frankfurt el mes pasado, partido en el que tuvo que ser sustituido al descanso por una lesión en el aductor. Pero el recién nombrado seleccionador de Suecia, Graham Potter, reveló a principios de esta semana que se espera que Isak esté en forma para la próxima fecha FIFA.

Slot lo ha confirmado, revelando que Isak se entrenará con el resto del equipo el viernes, a la espera de la decisión final sobre su participación contra el City este fin de semana.

“Hoy entrenará por primera vez con el equipo tras tres semanas de baja”, declaró Slot en la rueda de prensa previa al partido. “Hace tres semanas dije que su pretemporada había terminado. Es hora de ver cómo está”.

“Debo reiterar lo dicho, porque tres semanas de rehabilitación no te devuelven al nivel de hace tres semanas. Aunque el equipo ha hecho un gran trabajo, no se puede comparar la rehabilitación con partidos o entrenamientos con el equipo. Simplemente no es posible. Una vez más, tengo que decir que le den algo de tiempo”,

Alisson volverá tras el parón internacional

Alisson está cerca de su regreso | Tom Dulat/GettyImages

El partido del domingo llegará demasiado pronto para el portero Alisson, quien se lesionó el tendón de la corva a principios de octubre. Se esperaba que el brasileño estuviera de baja unas seis semanas, y ese plazo se ha cumplido en gran medida.

Slot confirmó que espera que Alisson esté lo suficientemente recuperado para volver a la acción cuando el Liverpool retome los terrenos de juego contra el Nottingham Forest el 22 de noviembre, pero el lateral derecho Jeremie Frimpong necesitará más tiempo para recuperarse de su propia lesión en el tendón de la corva.

“También espero que Jeremie regrese después del parón internacional, ¡porque no hay otro hasta marzo!”, exclamó Slot entre risas.

“No espero que Frimpong esté completamente recuperado para el partido contra el Nottingham Forest, pero sí espero que Alisson esté listo para ese encuentro".

Slot espera un duro desafío contra el Manchester City

Arne Slot (izquierda) ha manifestado abiertamente su admiración por Pep Guardiola | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Los encuentros entre el Liverpool y el Manchester City han sido de los partidos más destacados de la Premier League en los últimos años, y ambos buscarán una victoria que asestaría un duro golpe a las aspiraciones al título del rival.

“El Manchester City es muy bueno y tiene jugadores de calidad, así que eso hace que el desafío sea aún mayor”, reconoció Slot.

“Tenemos que ser constantes y hacer las cosas bien. Jugar contra el Manchester City es uno de los retos más difíciles a domicilio durante la temporada. Es un partido muy interesante que esperamos con ilusión”.

“Cuando no trabajaba aquí y estaba en los Países Bajos, sabía cuándo se jugaba el Manchester City contra el Liverpool y puedo asegurarles que estuve pegado al televisor en cada partido. Son de esos partidos que todos esperamos con ansias”.

