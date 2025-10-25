Arne Slot es consciente de que Mohamed Salah es uno de los símbolos modernos del Liverpool. No en vano, el egipcio fue la gran estrella ofensiva del equipo, entrenado por el neerlandés, que galopó en la pasada Premier League.

De ese modo, el ex estratega del Feyenoord salió en defensa del cuatro veces máximo goleador de la categoría dorada inglesa, en medio de la ola de críticas que ha recibido éste debido a su discreto inicio de temporada.

En efecto, Mo Salah atraviesa su peor arranque desde que viste la camiseta red, dado que apenas ostenta tres goles y tres asistencias en 12 partidos oficiales; un registro muy por debajo del mostrado en la 2024/2025 cuando anotó 34 dianas entre todas las competiciones, incluyendo 29 en la Premier.

🚨 Arne Slot on Mo Salah’s moment: “The way he trains, when we do finishing drills, you cannot lose that”.



“If I can select one player who has the ball 12, 13 yards from goal and he should score that to save my reputation, I would have Mo in that position”. pic.twitter.com/kmG61kQiQu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2025

En consecuencia y según el periodista Fabrizio Romano, Slot mostró plena confianza en su gran estrella y pidió paciencia a la afición. “Si pudiera elegir a un jugador que tuviera el balón a 12 o 13 metros de la portería y marcara ese gol para salvar mi reputación, elegiría a Mo para esa posición. Y en los entrenamientos siempre lo demuestra”, afirmó el preparador tulipán.

El Liverpool no vive su mejor momento colectivo, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el torneo local; racha que le ha hecho perder el liderato a manos del Arsenal en la antesala de la novena jornada. Pues la falta de efectividad en ataque ha sido uno de los principales problemas del cuadro de Anfield Road, que ha sufrido el hecho de que Salah acumule siete desafíos corridos sin ver puerta (su último gol se remonta al 17 de septiembre ante el Atlético de Madrid en Champions League).

Pese a su sequía actual, el ex extremo de Chelsea, Fiorentina y Roma, entre otros clubes, es una auténtica leyenda del Pool, tanto que sus 135 dianas son la tercera mayor cifra de siempre dentro de la mítica institución.