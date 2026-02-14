Arne Slot se rinde en elogios hacia Mohamed Salah: "Es lo que el equipo necesita"

El Liverpool se clasificó a la ronda de octavos de final de la FA Cup luego de derrotar tres goles por cero al Brighton, triunfo que significó un respiro para Arne Slot y los suyos ante la posibilidad de seguir avanzando en un torneo que podrían ganar en los próximos meses.

Sin lugar a dudas los mejores hombres sobre el campo fueron Mohamed Salah, quien provocó un penal y lo convirtió de buena manera para cerrar la victoria en Anfield y el otro fue Dominik Szoboszlai, quien marcó por décima ocasión en lo que va de la campaña en todas las competencias.

El 'Rey' se había visto inmiscuido en polémica con Slot en meses pasados, razón por la que su continuidad se vio mermada, pero cada que aparece logra hacer diferencia, como lo hizo hoy al dar una asistencia y marcar un gol, situación que para el estratega neerlandés es vital y de suma necesidad para las aspiraciones de los Reds esta campaña.

No solo marcó un gol, sino que también dio una asistencia. Es bueno verlo marcar de nuevo; además, ha sido influyente gracias a sus asistencias en los últimos partidos. Lo que he notado es que también hace mucho sin el balón y eso es algo que el equipo también necesita. Arne Slot

🎙️ Buenas palabras de Arne Slot Mo Salah:



💬 "No solo ha hecho un gol, también tenía una asistencia y con su pie derecho. Eso probablemente sea incluso especial para él, no estoy seguro, el siguiente paso es anotar con su derecha”



💬”Tal vez lo hizo mucho la temporada pasada.… pic.twitter.com/LizEauqsWe — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) February 14, 2026

Pero no solo Arne habló bien de uno de los mejores jugadores de la noche, sino que también el egipcio se tomó el tiempo para vanagloriar a Dominik Szoboszlai, asegurando que si él está en buen nivel, el equipo puede llegar a buen puerto puesto que lo considera uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

¿Puede Liverpool ganar la Copa FA? Eso dependerá del rendimiento de Szoboszlai, confiamos mucho en él esta temporada, es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Mohamed Salah

Salah llegó a seis goles y asistencias en sus pasados seis encuentros, misma cantidad realizada por el húngaro, quien además tiene dos partidos consecutivos marcando gol, convirtiéndose así en uno de los mejores mediocampistas de la plantilla.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL