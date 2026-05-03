Arne Slot tras caer ante el United: "Necesitamos tres puntos para la Champions"

El Liverpool cayó ante el Manchester United este domingo 3 de mayo en partido de la jornada 35 de la Premier League. Los Red Devils se impusieron en Old Trafford por marcador de 3-2, con goles de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Michael Carrick llegó a 64 puntos y aseguró su lugar en la próxima Champions League, mientras que el cuadro de Arne Slot permanece en cuarto sitio y podría caer al quinto puesto en caso de que el Aston Villa sume puntos.

En conferencia de prensa, Arne Slot, técnico del Liverpool, aseguró que su equipo no pudo "controlar las fortalezas" de los Red Devils.

Éramos conscientes de que tenían fortalezas. Dos de ellas son las jugadas a balón parado y el contraataque. El primer gol que concedemos es en una jugada a balón parado, y en el segundo, tienes que saber dónde perder el balón contra el United, que es muy fuerte y agresivo en un bloque bajo. Si juegas el balón al centro, donde están Casemiro, Mainoo y sus centrales, y lo pierdes, ellos tienen muchísimos jugadores rápidos y a Bruno Fernandes para hacerte daño en la transición. Eso fue exactamente lo que pasó Arne Slot

Manchester United v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El director técnico del Liverpool hizo énfasis en que su escuadra necesita solamente ganar tres puntos más en lo que resta de la campaña para asegurar su lugar en la Champions League.

No diría que 'preocupado' es la palabra adecuada, pero soy plenamente consciente del hecho de que necesitamos tres puntos. Por eso me molestó tanto que no los consiguiéramos hoy (...) Antes del partido sabíamos que teníamos cuatro oportunidades para sumar tres puntos y clasificar a la Champions League. Ahora nos quedan tres Slot

¿Slot continuará al frente del Liverpool para la proxima temporada?

El Liverpool no ha tenido la temporada deseada. Los Reds se encuentran de manera provisional en la cuarta plaza de la liga inglesa tras ser campeones en la temporada 2024/2025. Asimismo, el conjunto de Anfield quedó fuera de la Champions League en cuartos de final por el PSG, cayó en la cuarta ronda de la EFL Cup ante Crystal Palace y el Manchester City le eliminó en los cuartos de FA Cup.

Read every word Arne Slot had to say following Liverpool's 3-2 defeat to Manchester United: — Liverpool FC (@LFC) May 3, 2026

Parece que el futuro del entrenador neerlandés al frente de los Reds está en duda para la próxima campaña. Sin embargo, el entrenador de 47 años habló de cara al futuro y mencionó que tiene claro el diagnóstico del club y lo que se tiene que hacer para mejorar.



Sé en qué podemos mejorar y ya estamos trabajando duro en ello (...) Tácticamente puedes cambiar ciertas cosas, pero para mí está claro dónde tenemos que mejorar y lo vamos a hacer Slot

El Liverpool regresará a la actividad el próximo sábado 9 de mayo cuando reciba al Chelsea en Anfield en duelo de la jornada 36 de la Premier League.