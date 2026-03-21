Arne Slot tras la derrota del Liverpool ante Brighton: “Debemos asegurar la clasificación a la Champions League”

El Liverpool cayó de manera inesperada ante el Brighton por marcador de 2-1 en duelo de la jornada 31 de la Premier League. Los Reds se mantienen, de manera provisional, en la quinta posición de la tabla, aunque podrían perder este puesto dependiendo del resultado entre el Chelsea y el Everton. Los actuales campeones de la liga inglesa cosecharon su décima derrota de la temporada y, a falta de siete fechas por disputarse, su clasificación a la UEFA Champions League está en riesgo.

Arne Slot, técnico de los Reds, habló sobre la caída de su escuadra ante Las Gaviotas este fin de semana. El estratega neerlandés aceptó que el Brighton superó a su escuadra, aunque también volvió a mencionar el desgaste que ha tenido su plantilla por el exceso de partidos a lo largo de la temporada.

Esta es la primera vez desde la temporada 2015/2016 en la que los Reds ligan diez derrotas en la liga.

Puedo explicarles por qué hemos perdido diez veces: hemos recibido goles en los últimos minutos, y hoy lo resume todo con la situación de las lesiones (...) No es mi trabajo buscar excusas, sino encontrar soluciones, y eso es lo que intenté hacer hoy. Funcionó bastante bien en los primeros 45 minutos Arne Slot

Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League - American Express Stadium | Gareth Fuller - PA Images/GettyImages

Slot, a quien se le está terminando el crédito jornada con jornada, aceptó que tanto él como los jugadores tienen una gran presión sobre ellos debido a las grandes expectativas que se tienen en el Liverpool. A pesar de esto, el neerlandés destacó que su equipo sigue vivo tanto en la Champions League como en la FA Cup.

Arne Slot's assessment following our 2-1 loss at Brighton: — Liverpool FC (@LFC) March 21, 2026

El extécnico del Feyenoord mencionó que el objetivo de los Reds en la Premier es ubicarse en puestos para clasificar a la Liga de Campeones para la temporada 2026/2027.